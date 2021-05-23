Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что за авансценой борьбы с Covid-19?

Отправлено: - 01:01

Я вот тоже думаю что этот ковид - чья-то рукотворная болезнь. Но ведь кто знает - может быть этим предотвратили более страшную и разрушительную войну? Была ли 100 лет назад "испанка" точно такой же?