Отправлено: - 22:11

ПолиграфЪ Боярышников: а вокруг одни критики и никчёмные блогеры, кривые руки которых заняты фотоаппаратами, да написанием глупых и недовольных комментариев по любому поводу.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 14.05.2021 - 18:32] [Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 14.05.2021 - 18:33]

Как точно подметил авторЦитата:Как приятно что автор сам себе на себя собой недоволен. В таком разе ему бы промолчать, чем глупо и недовольно комментировать...