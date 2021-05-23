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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Что за авансценой борьбы с Covid-19?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41572
Юрий БОНДАРЕНКО: Что за авансценой борьбы с Covid-19?
Отправлено: 23.05.21 - 23:08
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Так уж случилось, что очередная дата Победы над нацизмом совпала с очередными же кульбитами на арене антиковидной борьбы. И та война, и нынешние события – глобального масштаба, так что поневоле напрашиваются параллели.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
119
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что за авансценой борьбы с Covid-19?
Отправлено: 23.05.21 - 23:08
#1
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статья очень понравилась. Многие позиции и выводы в ней совпали с моими мыслями. Об этом также неоднократно задумывался и приходил к результату, который тут обозначен. Спасибо автору.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13982
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что за авансценой борьбы с Covid-19?
Отправлено: 24.05.21 - 01:01
#2
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Я вот тоже думаю что этот ковид - чья-то рукотворная болезнь. Но ведь кто знает - может быть этим предотвратили более страшную и разрушительную войну? Была ли 100 лет назад "испанка" точно такой же?
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