Отправлено: - 21:53

abaika95:

Погремушка как тебе такое обучение? Норм или слабовато?

abaika95:

В Подмосковье детишек заставили маршировать с автоматами и выкрикивать лозунги "мы русские с нами бог" (но нацисты только в Киеве не перепутай!)

abaika95:

И все будет правильно потому-что, что? Правильно Готт мит унс! Ой тьфу с нами бог! А с ними нет))

[Исправлено: Coopidon, 17.05.2021 - 21:58]

Цитата:А это, вообще, нормально?Сам к себе обращаться. Сам себе вопросы задавать?Может тогда уже сам себе и ответишь!?Чего дурака являть?Сам с собой пообщаешься, погавкаешь сам на себя, покусаешь, сам себя...если захочешь.Ох!Забыл у тебя же-праздник-сенодня!Ещё раз, поздравляю!Цитата:Цитата:Ну так то, да!А ты с чего возбудился-то!?Команду-фас-менказакпен-дали?Конечно, твои намеки и сравнения с фашистами оскорбляют, разжигает и подпадают под статью 174 УК РК, но если редакция смотрит на это, сквозь пальцы, то и пиши себе дальше!Развлекайся и ищи себе приключений-на-одно-место!В конце-концов, раньше-сядешь, раньше-выйдешь!С чистой совестью и порванным ...флагом!