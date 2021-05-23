Отправлено: - 19:38

КГСПС:

А что не так? Был человек в плену, бежал, попал к французским партизанам и с ними освобождал Францию.

Цитата:Да все таки так.Только был этот человек советский гражданин.А так то да,а еще мы маскеу от Бонапарта спасли...