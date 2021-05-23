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≡ Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41571
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 23.05.21 - 19:27
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В последнее время часто говорят, что на западе плохо знают историю Второй мировой войны и часто трактуют её не в пользу СССР. При этом считается, что вот мы-то точно знаем как было.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1313
Re: Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 23.05.21 - 19:27
#1
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А что не так? Был человек в плену, бежал, попал к французским партизанам и с ними освобождал Францию.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
72
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 23.05.21 - 19:38
#2
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Цитата:
КГСПС:
А что не так? Был человек в плену, бежал, попал к французским партизанам и с ними освобождал Францию.

Да все таки так.
Только был этот человек советский гражданин.
А так то да,а еще мы маскеу от Бонапарта спасли...
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