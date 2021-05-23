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«От лога до лога – никчемная дорога» - Житель п. Амангельды вновь обращается к руководству Костаная
«От лога до лога – никчемная дорога» - Житель п. Амангельды вновь обращается к руководству Костаная
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