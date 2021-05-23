Отправлено: - 15:16

Александру ПОЛЯКОВУ – 82 года. Живет он в пригороде Костаная, да и дача находится недалеко. Всё хорошо, но проблема, с которой сталкивается пожилой дачник, лежит буквально на его пути каждый раз, когда он едет на свой участок.