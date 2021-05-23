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≡ «От лога до лога – никчемная дорога» - Житель п. Амангельды вновь обращается к руководству Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41569
«От лога до лога – никчемная дорога» - Житель п. Амангельды вновь обращается к руководству Костаная
Отправлено: 23.05.21 - 15:16
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Александру ПОЛЯКОВУ – 82 года. Живет он в пригороде Костаная, да и дача находится недалеко. Всё хорошо, но проблема, с которой сталкивается пожилой дачник, лежит буквально на его пути каждый раз, когда он едет на свой участок.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21894
Re: «От лога до лога – никчемная дорога» - Житель п. Амангельды...
Отправлено: 23.05.21 - 15:16
#1
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Досумовы, Ахметовы, ох сколько их было.
За 5 лет. А дорожки так и - нет... :lol: ;-)
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