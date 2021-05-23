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≡ Cборная Казахстана по хоккею одержала победу на старте чемпионата мира в Риге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41582
Cборная Казахстана по хоккею одержала победу на старте чемпионата мира в Риге
Отправлено: 23.05.21 - 11:43
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Сегодня ночью казахстанские хоккеисты встречались с хозяевами чемпионата - сборной Латвии, которая накануне сотворила сенсацию, переиграв в стартовом матче сборную Канады.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2099
Re: Cборная Казахстана по хоккею одержала победу на старте...
Отправлено: 23.05.21 - 11:43
#1
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Поздравляю болельщиков с победой сборной Казахстана!
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21914
Cборная Казахстана по хоккею одержала победу на старте чемпионата мира в Риге
Отправлено: 23.05.21 - 13:12
#2
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Я, Алекса, поздравляю!... :lol:
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