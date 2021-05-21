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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41567
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 21.05.21 - 22:37
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Каждый год в стране случается какая-нибудь трагедия, повергающая в шок простых жителей, чиновников и депутатов и подталкивающая на принятие мер различными службами и ведомствами. Особо печально, что такие события происходят с детьми.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10384
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:05
#30
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Цитата:
lavprof:
ибо если есть отклонение в психике, то без разницы, слушаешь ты Чайковского или же ярый фанат Моргенштерна (боже упаси)

А если нет отклонения - то слушая Моргенштерна - точно появится. Зацените его трек "Искусство за 90900". :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10384
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:07
#31
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Цитата:
elektron:
Может потому что это не игровая площадка? Хотя я то ещё за партой начинал

Кого посадили в случае с воротами?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7425
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:07
#32
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Цитата:
abaika95:
Тогда зачем ты в пример приводишь изнасилование и убийство Дарьи Махортовой

А ты не напомнишь за что осудили 2-х затобольских полицаев? За преступную халатность на работе, за невыполнение должностных обязанностей, за оставление человека в опасности?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10384
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:09
#33
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Цитата:
yudjin:

От чего упали ворота на пацана?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7425
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:11
#34
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Цитата:
maxsaf:
От чего упали ворота на пацана?

закреплены были на отъе...сь... и ни кто их не проверял.
Вот и Галина Петровна так же написала

[Исправлено: yudjin, 22.05.2021 - 21:15]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6939
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:19
#35
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Цитата:
maxsaf:
Кого посадили в случае с воротами?

В Канаде всех сажают, за подобные недоделки?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10384
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:29
#36
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Цитата:
yudjin:
закреплены были на отъе...сь... и ни кто их не проверял.

А разве там было предусмотрен какое-то крепление? Ворота стояли на баскетбольном поле под кольцом.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10384
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:31
#37
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Цитата:
elektron:
В Канаде всех сажают, за подобные недоделки?

Конечно же нет, тут это не считается недоделкой. Я даже фотки скидывал наших ворот недалеко от меня на поле. Они тоже не закреплены никак
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10384
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:35
#38
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Цитата:
yudjin:
закреплены были на отъе...сь... и ни кто их не проверял

Какое действие к ним прилагалось, что они решили сами упасть? Ветром сдуло? Мячом сбили?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10384
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:37
#39
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Цитата:
yudjin:
Вот и Галина Петровна

Ну и где результаты расследования? Мож это убийство и на пацана скинули ворота? А вы это в халатность записали. Накажут бабушку с пкск, а не отморозков, которые пацана убили возможно.

[Исправлено: maxsaf, 22.05.2021 - 21:38]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6939
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:43
#40
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Цитата:
maxsaf:

Вы меня просто удивляете. Прекратите ёрничать.
Если у вас в Канаде и без крепления не падают (возможно благодаря конструкции), то это ещё не значит, что ребёнок повисший на воротах, которые не выдержали такого огромного перегруза и упали, убив ребёнка, были аналогичной конструкции с вашими воротами из Канады. Здесь много факторов, почему канадские ворота не падают, а Костанайские падают, как и домики. И давайте по серьёзнее. Это стоило жизни ребёнку, которую можно было сберечь.
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