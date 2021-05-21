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Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
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Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 41567
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 21.05.21 - 22:37
Каждый год в стране случается какая-нибудь трагедия, повергающая в шок простых жителей, чиновников и депутатов и подталкивающая на принятие мер различными службами и ведомствами. Особо печально, что такие события происходят с детьми.
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Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:05
Цитата:
А если нет отклонения - то слушая Моргенштерна - точно появится. Зацените его трек "Искусство за 90900".
lavprof:
ибо если есть отклонение в психике, то без разницы, слушаешь ты Чайковского или же ярый фанат Моргенштерна (боже упаси)
ибо если есть отклонение в психике, то без разницы, слушаешь ты Чайковского или же ярый фанат Моргенштерна (боже упаси)
А если нет отклонения - то слушая Моргенштерна - точно появится. Зацените его трек "Искусство за 90900".
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:07
Цитата:
Кого посадили в случае с воротами?
elektron:
Может потому что это не игровая площадка? Хотя я то ещё за партой начинал
Может потому что это не игровая площадка? Хотя я то ещё за партой начинал
Кого посадили в случае с воротами?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:07
Цитата:
А ты не напомнишь за что осудили 2-х затобольских полицаев? За преступную халатность на работе, за невыполнение должностных обязанностей, за оставление человека в опасности?
abaika95:
Тогда зачем ты в пример приводишь изнасилование и убийство Дарьи Махортовой
Тогда зачем ты в пример приводишь изнасилование и убийство Дарьи Махортовой
А ты не напомнишь за что осудили 2-х затобольских полицаев? За преступную халатность на работе, за невыполнение должностных обязанностей, за оставление человека в опасности?
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:09
Цитата:
От чего упали ворота на пацана?
yudjin:
От чего упали ворота на пацана?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:11
Цитата:
закреплены были на отъе...сь... и ни кто их не проверял.
Вот и Галина Петровна
так же написала
[Исправлено: yudjin, 22.05.2021 - 21:15]
maxsaf:
От чего упали ворота на пацана?
От чего упали ворота на пацана?
закреплены были на отъе...сь... и ни кто их не проверял.
Вот и Галина Петровна
[Исправлено: yudjin, 22.05.2021 - 21:15]
(Полноправные пользователи)
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- Stuttgart. Deutschland
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- 6939
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:19
Цитата:
В Канаде всех сажают, за подобные недоделки?
maxsaf:
Кого посадили в случае с воротами?
Кого посадили в случае с воротами?
В Канаде всех сажают, за подобные недоделки?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:29
Цитата:
А разве там было предусмотрен какое-то крепление? Ворота стояли на баскетбольном поле под кольцом.
yudjin:
закреплены были на отъе...сь... и ни кто их не проверял.
закреплены были на отъе...сь... и ни кто их не проверял.
А разве там было предусмотрен какое-то крепление? Ворота стояли на баскетбольном поле под кольцом.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:31
Цитата:
Конечно же нет, тут это не считается недоделкой. Я даже фотки скидывал наших ворот недалеко от меня на поле. Они тоже не закреплены никак
elektron:
В Канаде всех сажают, за подобные недоделки?
В Канаде всех сажают, за подобные недоделки?
Конечно же нет, тут это не считается недоделкой. Я даже фотки скидывал наших ворот недалеко от меня на поле. Они тоже не закреплены никак
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:35
Цитата:
Какое действие к ним прилагалось, что они решили сами упасть? Ветром сдуло? Мячом сбили?
yudjin:
закреплены были на отъе...сь... и ни кто их не проверял
закреплены были на отъе...сь... и ни кто их не проверял
Какое действие к ним прилагалось, что они решили сами упасть? Ветром сдуло? Мячом сбили?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:37
Цитата:
Ну и где результаты расследования? Мож это убийство и на пацана скинули ворота? А вы это в халатность записали. Накажут бабушку с пкск, а не отморозков, которые пацана убили возможно.
[Исправлено: maxsaf, 22.05.2021 - 21:38]
yudjin:
Вот и Галина Петровна
Вот и Галина Петровна
Ну и где результаты расследования? Мож это убийство и на пацана скинули ворота? А вы это в халатность записали. Накажут бабушку с пкск, а не отморозков, которые пацана убили возможно.
[Исправлено: maxsaf, 22.05.2021 - 21:38]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6939
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 21:43
Цитата:
Вы меня просто удивляете. Прекратите ёрничать.
Если у вас в Канаде и без крепления не падают (возможно благодаря конструкции), то это ещё не значит, что ребёнок повисший на воротах, которые не выдержали такого огромного перегруза и упали, убив ребёнка, были аналогичной конструкции с вашими воротами из Канады. Здесь много факторов, почему канадские ворота не падают, а Костанайские падают, как и домики. И давайте по серьёзнее. Это стоило жизни ребёнку, которую можно было сберечь.
maxsaf:
Вы меня просто удивляете. Прекратите ёрничать.
Если у вас в Канаде и без крепления не падают (возможно благодаря конструкции), то это ещё не значит, что ребёнок повисший на воротах, которые не выдержали такого огромного перегруза и упали, убив ребёнка, были аналогичной конструкции с вашими воротами из Канады. Здесь много факторов, почему канадские ворота не падают, а Костанайские падают, как и домики. И давайте по серьёзнее. Это стоило жизни ребёнку, которую можно было сберечь.
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