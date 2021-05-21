Отправлено: - 21:05

lavprof:

ибо если есть отклонение в психике, то без разницы, слушаешь ты Чайковского или же ярый фанат Моргенштерна (боже упаси)

Цитата:А если нет отклонения - то слушая Моргенштерна - точно появится. Зацените его трек "Искусство за 90900".