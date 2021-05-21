Каждый год в стране случается какая-нибудь трагедия, повергающая в шок простых жителей, чиновников и депутатов и подталкивающая на принятие мер различными службами и ведомствами. Особо печально, что такие события происходят с детьми. Читать новость
музыка, фильмы, компьютерные игры - не нужно на них все валить, виновато в подобном общество и воспитание в целом. Да, раньше "стопудово" было безопаснее, хоть и всякого как раз "биомусора" (под этим я подразумеваю всяких подонков) хватало во все времена, но общество в целом было добрее и отзывчивее. А так конечно очень о многом умалчивали. Влияет ли культура? Да, в какой-то мере влияет, но почему-то уверен что среди убийц, маньяков и всей этой прочей дряни достаточно воспитанных, интеллектуальных и образованных, ибо если есть отклонение в психике, то без разницы, слушаешь ты Чайковского или же ярый фанат Моргенштерна (боже упаси). А в реале же, повлияла ли на это культура, дядя Петя в детстве или еще что-то/кто-то - уже загадка. Имхо, но сомнительно, что творчество Элджея или подобных ему сделало из кого-то убийцу - если только когда-нибудь создаст убийцу самого Элджея)
abaika95: Статья называется "трагедия произошла в России но надо же как-то обо....ь Казахстан!"
Этому сколько не ссы в глаза... Это где случилось? Цитата:
емиклассницу изнасиловал незнакомец в школьном туалете в Таразе, футбольные ворота придавили насмерть подростка в Костанае, пятеро детей сгорели в частном доме в Нур-Султане, зверские убийства Виктории Гани в Рудном и Дарьи Махартовой на затобольской трассе.
maxsaf: Были в советское время и маньяки, и ЧП, и высшая мера, все было.
Речь же не только про преступников с поехавшей крышей... Сколько элементарной безалаберности, лени, некомпетентности во взрослых.
Свежий пример. Вчера товарищ рассказывает недавний случай. У его знакомой, которая в состоянии переезда в другую квартиру, днем, пока была на работе, побывали "гости". Подобрали ключи и пошарились в квартире многоэтажного дома. Есть даже видео с подъездной камеры, с их лицами...как они заходят в подъезд. Один стоит на шухере. Но полиция отказалась принимать заявление сославшись на то, мол, ни чё же не украли. Ну каково? Что надо ждать серию краж, а потом почесав жирное брюхо, принять заявление. Что это объяснить?
yudjin: емиклассницу изнасиловал незнакомец в школьном туалете в Таразе, футбольные ворота придавили насмерть подростка в Костанае, пятеро детей сгорели в частном доме в Нур-Султане, зверские убийства Виктории Гани в Рудном и Дарьи Махартовой на затобольской трассе.
И что это как-то связано с шутингом или теми системными проблемами из за которых возникает шутинг как в Казани и Керчи? Бытовуха это называется и ты пытаешься натянуть сову на глобус когда патетично выводишь "ах как страшно жить стало" Открою секрет и в 80ые было тоже самое И убийства и дети погибали по несчастному случаю Но ты не замечал этого,потомучто А)соц сетей небыло и Б) СМИ не смаковало такие проблемы А копнуть там столько вылезет ужаса что Чикатило покажется добрым дядюшкой
yudjin: Речь же не только про преступников с поехавшей крышей...
Тогда зачем ты в пример приводишь изнасилование и убийство Дарьи Махортовой и Гани? Убираем это и остаются сгоревшие дети из за халатности родителей и мальчик погибший из за халатности (хотя вопрос открытый) коммунальных служб не прибивших футбольные ворота к площадке Сейчас наверно всё уже надо прибивать,все же сейчас на прочность проверять хочут
Может и было, но не так масштабно. Люди ещё ключи под ковриками оставляли. Ты то не можешь этого помнить. Мы яблоки и помидоры раздавали соседям, с дачи привезённые, соседи нас (детвору) пирожками, чебуреками, пончиками, подкармливали. В деревню в гости приезжали, калитка только на засов закрыта (заходите гости дорогие). Но тут вам не там.
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