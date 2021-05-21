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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41567
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 21.05.21 - 22:37
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Каждый год в стране случается какая-нибудь трагедия, повергающая в шок простых жителей, чиновников и депутатов и подталкивающая на принятие мер различными службами и ведомствами. Особо печально, что такие события происходят с детьми.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
34
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 14:10
#15
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музыка, фильмы, компьютерные игры - не нужно на них все валить, виновато в подобном общество и воспитание в целом. Да, раньше "стопудово" было безопаснее, хоть и всякого как раз "биомусора" (под этим я подразумеваю всяких подонков) хватало во все времена, но общество в целом было добрее и отзывчивее. А так конечно очень о многом умалчивали. Влияет ли культура? Да, в какой-то мере влияет, но почему-то уверен что среди убийц, маньяков и всей этой прочей дряни достаточно воспитанных, интеллектуальных и образованных, ибо если есть отклонение в психике, то без разницы, слушаешь ты Чайковского или же ярый фанат Моргенштерна (боже упаси). А в реале же, повлияла ли на это культура, дядя Петя в детстве или еще что-то/кто-то - уже загадка. Имхо, но сомнительно, что творчество Элджея или подобных ему сделало из кого-то убийцу - если только когда-нибудь создаст убийцу самого Элджея)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7423
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 15:00
#16
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Цитата:
abaika95:
Статья называется "трагедия произошла в России но надо же как-то обо....ь Казахстан!"

Этому сколько не ссы в глаза...
Это где случилось?
Цитата:
емиклассницу изнасиловал незнакомец в школьном туалете в Таразе, футбольные ворота придавили насмерть подростка в Костанае, пятеро детей сгорели в частном доме в Нур-Султане, зверские убийства Виктории Гани в Рудном и Дарьи Махартовой на затобольской трассе.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7423
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 15:08
#17
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Цитата:
maxsaf:
Были в советское время и маньяки, и ЧП, и высшая мера, все было.

Речь же не только про преступников с поехавшей крышей...
Сколько элементарной безалаберности, лени, некомпетентности во взрослых.

Свежий пример. Вчера товарищ рассказывает недавний случай. У его знакомой, которая в состоянии переезда в другую квартиру, днем, пока была на работе, побывали "гости". Подобрали ключи и пошарились в квартире многоэтажного дома. Есть даже видео с подъездной камеры, с их лицами...как они заходят в подъезд. Один стоит на шухере. Но полиция отказалась принимать заявление сославшись на то, мол, ни чё же не украли. Ну каково? Что надо ждать серию краж, а потом почесав жирное брюхо, принять заявление. Что это объяснить?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6936
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 15:12
#18
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8004
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 16:23
#19
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Цитата:
yudjin:
емиклассницу изнасиловал незнакомец в школьном туалете в Таразе, футбольные ворота придавили насмерть подростка в Костанае, пятеро детей сгорели в частном доме в Нур-Султане, зверские убийства Виктории Гани в Рудном и Дарьи Махартовой на затобольской трассе.

И что это как-то связано с шутингом или теми системными проблемами из за которых возникает шутинг как в Казани и Керчи?
Бытовуха это называется и ты пытаешься натянуть сову на глобус когда патетично выводишь "ах как страшно жить стало"
Открою секрет и в 80ые было тоже самое
И убийства и дети погибали по несчастному случаю
Но ты не замечал этого,потомучто А)соц сетей небыло и Б) СМИ не смаковало такие проблемы
А копнуть там столько вылезет ужаса что Чикатило покажется добрым дядюшкой
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8004
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 16:28
#20
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Цитата:
yudjin:
Речь же не только про преступников с поехавшей крышей...

Тогда зачем ты в пример приводишь изнасилование и убийство Дарьи Махортовой и Гани?
Убираем это и остаются сгоревшие дети из за халатности родителей и мальчик погибший из за халатности (хотя вопрос открытый) коммунальных служб не прибивших футбольные ворота к площадке
Сейчас наверно всё уже надо прибивать,все же сейчас на прочность проверять хочут
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6936
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 16:39
#21
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Цитата:
abaika95:
Бытовуха это называется и ты пытаешься натянуть сову на глобус когда патетично выводишь "ах как страшно жить стало"

Ну тогда скажите это председателю Комитета административной полиции МВД Мурату Баймукашеву.
Зачем он сову на глобус натягивает.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21889
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 16:41
#22
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Цитата:
abaika95:
Убираем это и остаются

Труп, в канализации, это из посдеднего,
свеженькое... :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6936
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 16:41
#23
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Цитата:
abaika95:
Открою секрет и в 80ые было тоже самое

Может и было, но не так масштабно. Люди ещё ключи под ковриками оставляли. :lol:
Ты то не можешь этого помнить. 8-)
Мы яблоки и помидоры раздавали соседям, с дачи привезённые, соседи нас (детвору) пирожками, чебуреками, пончиками, подкармливали. В деревню в гости приезжали, калитка только на засов закрыта (заходите гости дорогие).
Но тут вам не там.

[Исправлено: elektron, 22.05.2021 - 12:07]
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
71
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 17:35
#24
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Цитата:
abaika95:
Открою секрет и в 80ые было тоже самое И убийства и дети погибали по несчастному случаю

Я,вам,юноша,один умный вещь скажу...
Затоболовка,1980 год,ранняя осень,парня зарезали после танцев, на ул. Пионерской.
Весь поселок на ушах стоял.
За три года было первое убийство.
Делайте выводы...

[Исправлено: urmas, 22.05.2021 - 18:16]
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