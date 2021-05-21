Отправлено: - 15:08

maxsaf:

Были в советское время и маньяки, и ЧП, и высшая мера, все было.

Цитата:Речь же не только про преступников с поехавшей крышей...Сколько элементарной безалаберности, лени, некомпетентности во взрослых.Свежий пример. Вчера товарищ рассказывает недавний случай. У его знакомой, которая в состоянии переезда в другую квартиру, днем, пока была на работе, побывали "гости". Подобрали ключи и пошарились в квартире многоэтажного дома. Есть даже видео с подъездной камеры, с их лицами...как они заходят в подъезд. Один стоит на шухере. Но полиция отказалась принимать заявление сославшись на то, мол, ни чё же не украли. Ну каково? Что надо ждать серию краж, а потом почесав жирное брюхо, принять заявление. Что это объяснить?