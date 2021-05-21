Отправлено: - 07:35

maxsaf:

А может он на них повис и раскачивался?

Цитата:И это как-то делает его виновным? Он же это делал на детской площадке на которых часто и висят и раскачиваются. Вот сейчас у нас на новых площадках ставят домики, которые крутятся. Они год стоят и уже почти все сломаны. Тоже наверно дети виноваты? Они ж на них крутятся и играют постоянно.