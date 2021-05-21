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Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41565
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 21.05.21 - 22:37
Каждый год в стране случается какая-нибудь трагедия, повергающая в шок простых жителей, чиновников и депутатов и подталкивающая на принятие мер различными службами и ведомствами. Особо печально, что такие события происходят с детьми.
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Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 21.05.21 - 22:37
Были в советское время и маньяки, и ЧП, и высшая мера, все было. Может не так широко освещалось в СМИ просто потому что щас СМИ на любой вкус и цвет, соцсети, мессенджеры, видео камера у каждого в кармане. Как можно сравнивать "тогда" и "сейчас"? По воспоминаниям - это субъективно.
[Исправлено: maxsaf, 21.05.2021 - 22:51]
[Исправлено: maxsaf, 21.05.2021 - 22:51]
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 21.05.21 - 22:45
Цитата:
«Человек человеку волк».В последней трагедии в Казани часто мелькало в сми слово "биомусор", пока не известно, как это слово оказалось в голове приступника, по причине болезни или влияние секты, а может из песни Элджея и ему подобных. Неужели теперь человек человеку - биомусор?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 21.05.21 - 22:49
Цитата:
Напомните из-за чего упали ворота. Ветер? Мячом попали в штангу? Или их скинули "дружки" на пацана? А может он на них повис и раскачивался?
футбольные ворота придавили насмерть подростка в Костанае
Напомните из-за чего упали ворота. Ветер? Мячом попали в штангу? Или их скинули "дружки" на пацана? А может он на них повис и раскачивался?
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 21.05.21 - 23:00
Цитата:
Сейчас считается не комильфо, если рэпер не вставил в свой трек слово "с.ка". Я абсолютно уверен, что это откладывается в головах и так или иначе приводит к последствиям в той или иной мере. Тот, кто способен обидеть словом - уже не станет себя ограничивать, и ударит. Способный ударить - изнасилует. Способный изнасиловать - убьет.
зверские убийства Виктории Гани в Рудном и Дарьи Махартовой на затобольской трассе.
Сейчас считается не комильфо, если рэпер не вставил в свой трек слово "с.ка". Я абсолютно уверен, что это откладывается в головах и так или иначе приводит к последствиям в той или иной мере. Тот, кто способен обидеть словом - уже не станет себя ограничивать, и ударит. Способный ударить - изнасилует. Способный изнасиловать - убьет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8001
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 01:09
Статья называется "трагедия произошла в России но надо же как-то обо....ь Казахстан!"
Ну или слово зацепить можно заменить на обо....
А по итогу то что?
Автор когда про морковки и дачи пишет то сразу веришь! Профи!
А тут решил в аналитику поиграть
И опять Титов какой-то получается
Евгений не берись ты за глубокое,ну ненадо
Без тебя есть кому поразмыслить глубоко тому-же Воронину или Денисову
Ну или слово зацепить можно заменить на обо....
А по итогу то что?
Автор когда про морковки и дачи пишет то сразу веришь! Профи!
А тут решил в аналитику поиграть
И опять Титов какой-то получается
Евгений не берись ты за глубокое,ну ненадо
Без тебя есть кому поразмыслить глубоко тому-же Воронину или Денисову
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 87
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 02:34
Тот, кто способен обидеть словом - уже не "станет себя ограничивать, и ударит. Способный ударить - изнасилует. Способный изнасиловать - убьет.".. зачем здесь это писать?? К себе примерял? Макс.. не надо... и без этого хватает дебилов, которые могут испортить вкус жизни..
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 02:59
Цитата:
ЗЫ:Свобода слова же - не нравится - не читайте коменты
Неравнодушный гражданин:Вы вырвали мою фразу из контекста, основная то идея заключается в той части, где я критикую современную музыку. Не нравится - ну тогда слушайте дальше песни типа Розового вина 2, вкус к жизни вернется, в прямом смысле. А я лично против таких "шедевров" и буду дальше говорить об этом, и размышлять о том куда это может привести.
и без этого хватает дебилов, которые могут испортить вкус жизни..
и без этого хватает дебилов, которые могут испортить вкус жизни..
ЗЫ:Свобода слова же - не нравится - не читайте коменты
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