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Неравнодушный гражданин:

и без этого хватает дебилов, которые могут испортить вкус жизни..

Цитата:Вы вырвали мою фразу из контекста, основная то идея заключается в той части, где я критикую современную музыку. Не нравится - ну тогда слушайте дальше песни типа Розового вина 2, вкус к жизни вернется, в прямом смысле. А я лично против таких "шедевров" и буду дальше говорить об этом, и размышлять о том куда это может привести.ЗЫ:Свобода слова же - не нравится - не читайте коменты