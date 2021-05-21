Интервью "Ирины Кайратовны" прокомментировали в Администрации Президента РК
Отправлено: 21.05.21 - 16:24
В ходе проекта "Открытый диалог 2.0" Даурен Абаев ответил на вопрос, считает ли участников группы "Ирина Кайратовна" патриотами Казахстана: "Если судить по тому, что я видел и услышал, то да". Читать новость
Ну почему топорно? Пипл схавал Интервью все разбирают на цитаты Россияне в итоге (таргет-групп) в восторге от казахстанских музыкантов Запросы в Гугл о приезде в Казахстане возросли Культурная экспансия в прогрессе Скоро ещё что-нибудь про Туркестан выстрелит Орёл и решка опять отработает или какая нибудь Московская трэвел звезда Умеют, могут пропагандисты
abaika95: Культурная экспансия в прогрессе Скоро ещё что-нибудь про Туркестан выстрелит
Про Туркестан уже пару лет говорят, что это будет новая столица с Мавзолеем Шала. Так что на счёт скоро ты давно припоздал, как всегда. На канале 1612 об новой столице с Мавзолеем не первый год вещают, тут с навальным они спецы как два сапога пара.
Ну а уДудя фрагмент от Кайратовны действительно разлетелся по просторам интернета и вапсапу.
Змея Подколодная: Ой бай)))) Это вам россияне сами сказали?) Или вы опрос провели?) Официально от имени всех россиян заявляете?)
К бабке-не ходи! У ниго с каждым землянином асральная связь. Даже и с инопланетянами. С Наполеоном, Жанной Дарк, Чингисханом... Вы, главное верьте!
Цитата:
abaika95: Россияне в итоге (таргет-групп) в восторге от казахстанских музыкантов Запросы в Гугл о приезде в Казахстане возросли Культурная экспансия в прогрессе Скоро ещё что-нибудь про Туркестан выстрелит Орёл и решка опять отработает или какая нибудь Московская трэвел звезда Умеют, могут пропагандисты
Теперь осталось им сочинить ремикс, про резинку, и можно ехать на вокзал за билетами, чтобы ехать получать 2 Гремми... Цитата:
abaika95: Пипл схавал
Никак с чужого стола упал чейто стейк, и вы изволили откушать свой юбилейный 2-ой майский стейк!?
Змея Подколодная: Ой бай)))) Это вам россияне сами сказали?) Или вы опрос провели?) Официально от имени всех россиян заявляете?)
Есть такие разные инструменты По изучению настроя целевой группы Можно просматривать запросы Гугл того или иного региона Можно просмотреть коменты под нужным роликом Долго объяснять и не нужно Человек и так понимает) Цитата:
Нурбанчик: На канале 1612 об новой столице с Мавзолеем не первый год вещают, тут с навальным они спецы как два сапога пара.
Ну и как? Госдеп работает ? Надо всех запретить и посадить как у вас в России сделали? Любое мнение объявить экстремистским?)) Цитата:
Нурбанчик: Ну а уДудя фрагмент от Кайратовны действительно разлетелся по просторам интернета и вапсапу.
Ну дык Пропагандисты и полит консультанты работают И я уверен что ваших наняли Нашли себе удобную площадку для реализации своих творческих идей У вас то там болото уже..... Бункер один) Цитата:
Coopidon: У ниго с каждым землянином асральная связь.
Погремуха Я очень переживаю за тебя Харе стока пить Цитата:
Coopidon: Теперь осталось им сочинить ремикс, про резинку, и можно ехать на вокзал за билетами, чтобы ехать получать 2 Гремми...
Максовская тема Не умеешь пока на его поприще Цитата:
Coopidon: Никак с чужого стола упал чейто стейк, и вы изволили откушать свой юбилейный 2-ой майский стейк!?
Смотрю очень задело тебя У тебя денег на хорошее мясо не хватает? Так ты скажи Следующий конкурс на НГ будет Я все призы тебе отдам)
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