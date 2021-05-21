Отправлено: - 01:25

Змея Подколодная:

Ой бай)))) Это вам россияне сами сказали?) Или вы опрос провели?) Официально от имени всех россиян заявляете?)

Нурбанчик:

На канале 1612 об новой столице с Мавзолеем не первый год вещают, тут с навальным они спецы как два сапога пара.

Нурбанчик:

Ну а уДудя фрагмент от Кайратовны действительно разлетелся по просторам интернета и вапсапу.

Coopidon:

У ниго с каждым землянином асральная связь.

Coopidon:

Теперь осталось им сочинить ремикс, про резинку, и можно ехать на вокзал за билетами, чтобы ехать получать 2 Гремми...

Coopidon:

Никак с чужого стола упал чейто стейк, и вы изволили откушать свой юбилейный 2-ой майский стейк!?

Цитата:Есть такие разные инструментыПо изучению настроя целевой группыМожно просматривать запросы Гугл того или иного регионаМожно просмотреть коменты под нужным роликомДолго объяснять и не нужноЧеловек и так понимает)Цитата:Ну и как? Госдеп работает ? Надо всех запретить и посадить как у вас в России сделали? Любое мнение объявить экстремистским?))Цитата:Ну дыкПропагандисты и полит консультанты работаютИ я уверен что ваших нанялиНашли себе удобную площадку для реализации своих творческих идейУ вас то там болото уже.....Бункер один)Цитата:ПогремухаЯ очень переживаю за тебяХаре стока питьЦитата:Максовская темаНе умеешь пока на его поприщеЦитата:Смотрю очень задело тебяУ тебя денег на хорошее мясо не хватает?Так ты скажиСледующий конкурс на НГ будетЯ все призы тебе отдам)