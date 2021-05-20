Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его на новое рассмотрение
Отправлено: 20.05.21 - 14:02
Костанайский пенсионер Фазыл Тажубаев пытается доказать, что размещение торговых мощностей в районе Центрального рынка на тротуарах и тем более на дороге незаконно. В феврале 2021 года суд пенсионер проиграл. Пенсионер это решение обжаловал. Читать новость
Борьба с ветряными мельницами по костанайски..но уважаю Ф.Тажубаева за его гражданскую позицию. Переломить ситуацию необходимо сообща,как говорится -всем миром. Чиновничья рать непобедима,когда с ними борются такие одиночки-правдорубы. И суды будут их поддерживать,в упор не замечая грубейшие нарушения Законов. Сколько ещё скелетов в шкафу,сколько ещё продано земли в городе по таким схемам? Что ещё интересно-сейчас в городе идёт программа благоустройства улиц кто теперь будет наводить порядок на этих участках (ул.Шевченко-Алтынсарина-Победы-Баймагамбетова)? Частные собственники? Сомнения одолевают..а бардак там действительно!
Давно пора освободить тротуар для пешеходов. Почему люди вынуждены идти по проезжей части? Снести там все эти палатки,киоски- пережитки 90-х. Неужели нельзя сделать все красиво? Хотя, судя по Складской- нельзя. Так и будут на асфальте ящики с фруктами по фен шую раскладывать. Цивилизация, однако. А мы уже в тридцатке лучших стран мира или только пытаемся туда ворваться?))))))
ПолиграфЪ Боярышников: Пора привлечь за те дела, которые натворил Святой Серий Чудотворец- Кулагина, Сергея Витальевича (март 2004 — январь 2012)? Все земли в городе распродал,всех подставил и свалил в Подмосковье.
Ну не надо,не надо тут на святого клеветать! "Тут" Кулагина любят! Время перевел? Ну так это же "наш","свой" перевел,не беда через 17 лет вернём В области и городе дел наворотил что сейчас все расхлбывают? Ну дык времена были такие,что уж теперь вспоминать всякое Главное Сергей Витальевич цветы любил И деревья уважал Как выйдет в город,сразу видно,ботаник от бога За это и лик его в церкви намалевали Вполне справедливо кстати
ПолиграфЪ Боярышников: Пора привлечь за те дела, которые натворил Святой Серий Чудотворец- Кулагина, Сергея Витальевича (март 2004 — январь 2012)? Все земли в городе распродал,всех подставил и свалил в Подмосковье.
Первый Президент Республики Казахстан, Елбасы, Лидер Нации, Нурсултан Абишевич Назарбаев, сказал, что в Казахстане, возможен дифицит продовольствия.
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