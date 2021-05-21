Отправлено: - 23:35

Сабыр:

Ничего не понятно. Так все родственники едут или только на похороны,лечение и уход??

Так, я не понял!?Рязанскую ВЧКашку в Златоуст, теперь пустят?Предупреждают, запасы боярышника, у неё она исходе!Ей нужно срочно их пополнить!А то она вам тут такое устроит!Мама-не горюй...Цитата:А вы с какой целью, интересуетесь?Вам, что в Казакели, плохо живется!?