Отправлено: - 23:27

Змея Подколодная:

Ой бай)))) Это вам россияне сами сказали?) Или вы опрос провели?) Официально от имени всех россиян заявляете?)

abaika95:

Россияне в итоге (таргет-групп) в восторге от казахстанских музыкантов Запросы в Гугл о приезде в Казахстане возросли Культурная экспансия в прогрессе Скоро ещё что-нибудь про Туркестан выстрелит Орёл и решка опять отработает или какая нибудь Московская трэвел звезда Умеют, могут пропагандисты

abaika95:

Пипл схавал

Цитата:К бабке-не ходи!У ниго с каждым землянином асральная связь.Даже и с инопланетянами.С Наполеоном, Жанной Дарк, Чингисханом...Вы, главное верьте!Цитата:Теперь осталось им сочинить ремикс, про резинку, и можно ехать на вокзал за билетами, чтобы ехать получать 2 Гремми...Цитата:Никак с чужого стола упал чейто стейк, и вы изволили откушать свой юбилейный 2-ой майский стейк!?Приятного аппетита!Кушайте, не обляпайтесь...