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≡ «Откачали воду, увидела человеческие ребра» - По делу о пролежавшем три года в колодце трупе допросили свидетелей в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41565
«Откачали воду, увидела человеческие ребра» - По делу о пролежавшем три года в колодце трупе допросили свидетелей в Костанае
Отправлено: 21.05.21 - 23:15
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Уголовное дело в отношении Есета КУБЕНОВА и Темыра БАБЕНОВА продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 21 мая. Кубенова обвиняют в убийстве, Бабенова - в укрывательстве преступления.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1086
Re: «Откачали воду, увидела человеческие ребра» - По делу о...
Отправлено: 21.05.21 - 23:15
#1
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Интересно!?
Что скажет и как прокомментирует, эту статью, предобрейшая бабуся из Рязани, в желтых тапочках и белой панамке?
Даже и предположить не берусь!
:-o
Зато точно знаю, о чем будет коммент Погремухи- Вроде-Какне-Токаева...
:oops:
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