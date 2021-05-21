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«Откачали воду, увидела человеческие ребра» - По делу о пролежавшем три года в колодце трупе допросили свидетелей в Костанае
«Откачали воду, увидела человеческие ребра» - По делу о пролежавшем три года в колодце трупе допросили свидетелей в Костанае
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