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Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в безобразии
Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в безобразии
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41565
Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в безобразии
Отправлено: 21.05.21 - 13:51
Похоже что на улице Топоркова некто заключил пари или объявил "конкурс некрасоты" - уж не знаю, как иначе объяснить то безобразие, которое наперегонки устраивают с переменным успехом то Железорудная ТЭК, то Рудненский водоканал.
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Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 13:51
Ой, как всё - красиво.
Всем - 1 место...
Всем - 1 место...
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 13:52
Цитата:
асфальт, который продержался всего 4 часа… Но асфальт – это уже другая история.
Давай, новую историю,
про асфальт...
асфальт, который продержался всего 4 часа… Но асфальт – это уже другая история.
Давай, новую историю,
про асфальт...
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 14:09
Цитата:
асфальт, который продержался всего 4 часа…
Это - Мировой Рекорд? Наверное...
асфальт, который продержался всего 4 часа…
Это - Мировой Рекорд? Наверное...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2361
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 14:15
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 15:03
У дракона аж словестный энурез на такие новости,остановится не может)
Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в безобразии
Отправлено: 21.05.21 - 15:12
Цитата:
Асфальт продержадся 4 часа.
Тут у вас, должкн быть -
энурез. Не только -
словесиный...
abaika95:
У дракона аж словестный энурез на такие новости
У дракона аж словестный энурез на такие новости
Асфальт продержадся 4 часа.
Тут у вас, должкн быть -
энурез. Не только -
словесиный...
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 16:15
Цитата:
А я беру и верю
Просто беру и верю гражданскому журналисту)
Асфальт 4 часа продержался! Могет же! Надо было ещё трагичнее,асфальт на последнем издыхании с боями продержался 4 часа
Не беда
Страна большая
Асфальта много
Бабы ещё.....накатают)
drakon:
Асфальт продержадся 4 часа. Тут у вас, должкн быть - энурез. Не только - словесиный...
Асфальт продержадся 4 часа. Тут у вас, должкн быть - энурез. Не только - словесиный...
А я беру и верю
Просто беру и верю гражданскому журналисту)
Асфальт 4 часа продержался! Могет же! Надо было ещё трагичнее,асфальт на последнем издыхании с боями продержался 4 часа
Не беда
Страна большая
Асфальта много
Бабы ещё.....накатают)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13979
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 16:24
Цитата:
Чтобы выкопать глубокую траншею - нужно больше места - для техники, которая будет рыть, для откосов тоже. Здесь с одной стороны забор, с другой - магистральные трубы. Тут просто выхода другого нет.
В траншее - подставка для труб. А значит, никакого опускания их глубоко под землю не будет
Источник:
Источник:
Чтобы выкопать глубокую траншею - нужно больше места - для техники, которая будет рыть, для откосов тоже. Здесь с одной стороны забор, с другой - магистральные трубы. Тут просто выхода другого нет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1393
Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в безобразии
Отправлено: 21.05.21 - 19:22
Стабильность, она такая)))
Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в безобразии
Отправлено: 21.05.21 - 19:28
Цитата:
Руками, нада - копать.
Вон люди, море - выкопали...
Victor Yang:
Тут просто выхода другого нет.
Тут просто выхода другого нет.
Руками, нада - копать.
Вон люди, море - выкопали...
(Пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 19
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 20:28
Цитата:
Тут у коммунальщиков уриноофтальмология
drakon:
Тут у вас, должкн быть - энурез. Не только - словесиный...
Тут у вас, должкн быть - энурез. Не только - словесиный...
Тут у коммунальщиков уриноофтальмология
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4646
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 22:04
В Шанхае во всю газ проводят, мышиная возня и только.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1086
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 23:05
Все как обычно Нурлылучезарно.
В центре между акиматом и колесомза300лямов, гранитные бандюры и дороги из натурального асфальта.
А на окраинах, бандюры из песка и глины, и асфальт-настойка из кизяка и соломы.
Цитата:
Тут видимо, мысли кончились, а слов осталось-вагон и маленькая отрыжка.
Пришлось комбинировать!
В центре между акиматом и колесомза300лямов, гранитные бандюры и дороги из натурального асфальта.
А на окраинах, бандюры из песка и глины, и асфальт-настойка из кизяка и соломы.
Цитата:
abaika95:
А я беру и верю Просто беру и верю гражданскому журналисту) Асфальт 4 часа продержался! Могет же! Надо было ещё трагичнее,асфальт на последнем издыхании с боями продержался 4 часа Не беда Страна большая Асфальта много Бабы ещё.....накатают)
А я беру и верю Просто беру и верю гражданскому журналисту) Асфальт 4 часа продержался! Могет же! Надо было ещё трагичнее,асфальт на последнем издыхании с боями продержался 4 часа Не беда Страна большая Асфальта много Бабы ещё.....накатают)
Тут видимо, мысли кончились, а слов осталось-вагон и маленькая отрыжка.
Пришлось комбинировать!
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