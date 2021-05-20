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Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его на новое рассмотрение
Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его на новое рассмотрение
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41563
Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его на новое рассмотрение
Отправлено: 20.05.21 - 14:02
Костанайский пенсионер Фазыл Тажубаев пытается доказать, что размещение торговых мощностей в районе Центрального рынка на тротуарах и тем более на дороге незаконно. В феврале 2021 года суд пенсионер проиграл. Пенсионер это решение обжаловал.
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(Пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 15
Re: Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его...
Отправлено: 20.05.21 - 14:02
Борьба с ветряными мельницами по костанайски..но уважаю Ф.Тажубаева за его гражданскую позицию. Переломить ситуацию необходимо сообща,как говорится -всем миром. Чиновничья рать непобедима,когда с ними борются такие одиночки-правдорубы. И суды будут их поддерживать,в упор не замечая грубейшие нарушения Законов. Сколько ещё скелетов в шкафу,сколько ещё продано земли в городе по таким схемам? Что ещё интересно-сейчас в городе идёт программа благоустройства улиц кто теперь будет наводить порядок на этих участках (ул.Шевченко-Алтынсарина-Победы-Баймагамбетова)? Частные собственники? Сомнения одолевают..а бардак там действительно!
Re: Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его...
Отправлено: 20.05.21 - 14:12
Давно пора освободить тротуар для пешеходов. Почему люди вынуждены идти по проезжей части? Снести там все эти палатки,киоски- пережитки 90-х. Неужели нельзя сделать все красиво? Хотя, судя по Складской- нельзя. Так и будут на асфальте ящики с фруктами по фен шую раскладывать. Цивилизация, однако. А мы уже в тридцатке лучших стран мира или только пытаемся туда ворваться?))))))
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 587
Re: Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его...
Отправлено: 20.05.21 - 16:22
В центре города и посреди дороги такой беспредел! Прям удивительно. Видимо,крыша железобетонная..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1081
Re: Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его...
Отправлено: 20.05.21 - 22:36
У пенсионера -много энергии и много свободного времени.
Зато у акимата много юристов, и время- казенное, оплачиваемое государством...
Итого имеем картину- нашла коса на камень.
Зато у акимата много юристов, и время- казенное, оплачиваемое государством...
Итого имеем картину- нашла коса на камень.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3908
Re: Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его...
Отправлено: 21.05.21 - 07:04
Одна и та же песня, земля общественного пользования - значит можно продать.
Акимат в торговую компанию переименуйте.
Вот чего не хватает Казахстану в борьбе с коррупцией так это системности, последовательности и неизбежности наказания. С таким подходом как у Тажубаева людей побольше.
Акимат в торговую компанию переименуйте.
Вот чего не хватает Казахстану в борьбе с коррупцией так это системности, последовательности и неизбежности наказания. С таким подходом как у Тажубаева людей побольше.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 316
Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его на новое рассмотрение
Отправлено: 21.05.21 - 08:41
Цитата:
Это пока кто-нибудь не снес этот феншуй автомобилем.
Змея Подколодная:
Хотя, судя по Складской- нельзя. Так и будут на асфальте ящики с фруктами по фен шую раскладывать.
Хотя, судя по Складской- нельзя. Так и будут на асфальте ящики с фруктами по фен шую раскладывать.
Это пока кто-нибудь не снес этот феншуй автомобилем.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 340
Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его на новое рассмотрение
Отправлено: 21.05.21 - 12:30
Пора привлечь за те дела, которые натворил Святой Серий Чудотворец- Кулагина, Сергея Витальевича (март 2004 — январь 2012)? Все земли в городе распродал,всех подставил и свалил в Подмосковье.
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 21.05.2021 - 12:32]
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 21.05.2021 - 12:32]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7421
Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его на новое рассмотрение
Отправлено: 21.05.21 - 13:50
Цитата:
а ты теперь завидуешь чёли, ВЧКушка... третьей женой бы пошла?
ПолиграфЪ Боярышников:
всех подставил и свалил в Подмосковье.
всех подставил и свалил в Подмосковье.
а ты теперь завидуешь чёли, ВЧКушка... третьей женой бы пошла?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7998
Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его на новое рассмотрение
Отправлено: 21.05.21 - 15:13
Цитата:
Ну не надо,не надо тут на святого клеветать!
"Тут" Кулагина любят!
Время перевел? Ну так это же "наш","свой" перевел,не беда через 17 лет вернём
В области и городе дел наворотил что сейчас все расхлбывают? Ну дык времена были такие,что уж теперь вспоминать всякое
Главное Сергей Витальевич цветы любил
И деревья уважал
Как выйдет в город,сразу видно,ботаник от бога
За это и лик его в церкви намалевали
Вполне справедливо кстати
ПолиграфЪ Боярышников:
Пора привлечь за те дела, которые натворил Святой Серий Чудотворец- Кулагина, Сергея Витальевича (март 2004 — январь 2012)? Все земли в городе распродал,всех подставил и свалил в Подмосковье.
Пора привлечь за те дела, которые натворил Святой Серий Чудотворец- Кулагина, Сергея Витальевича (март 2004 — январь 2012)? Все земли в городе распродал,всех подставил и свалил в Подмосковье.
Ну не надо,не надо тут на святого клеветать!
"Тут" Кулагина любят!
Время перевел? Ну так это же "наш","свой" перевел,не беда через 17 лет вернём
В области и городе дел наворотил что сейчас все расхлбывают? Ну дык времена были такие,что уж теперь вспоминать всякое
Главное Сергей Витальевич цветы любил
И деревья уважал
Как выйдет в город,сразу видно,ботаник от бога
За это и лик его в церкви намалевали
Вполне справедливо кстати
Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его на новое рассмотрение
Отправлено: 21.05.21 - 19:19
Цитата:
Вы пишите-пишите, может за усердный труд и ваше табло намалюют)
За это и лик его в церкви намалевали
Вы пишите-пишите, может за усердный труд и ваше табло намалюют)
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