Отправлено: - 17:08

abaika95:

Орёл и решка опять отработает или какая нибудь Московская трэвел звезда Умеют, могут пропагандисты

Цитата:Были бы бабки заплачены,а так таки даВдудь он может,главное вовремя остановиться...