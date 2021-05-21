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≡ Интервью "Ирины Кайратовны" прокомментировали в Администрации Президента РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41563
Интервью "Ирины Кайратовны" прокомментировали в Администрации Президента РК
Отправлено: 21.05.21 - 16:24
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В ходе проекта "Открытый диалог 2.0" Даурен Абаев ответил на вопрос, считает ли участников группы "Ирина Кайратовна" патриотами Казахстана: "Если судить по тому, что я видел и услышал, то да".
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
70
Re: Интервью "Ирины Кайратовны" прокомментировали в...
Отправлено: 21.05.21 - 16:24
#1
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Цитата:
участников группы "Ирина Кайратовна" патриотами Казахстана. - Вы смотрели интервью "Ирины Кайратовны"? - Частично, не полностью. Источник:

Как то всегда это режет слух
Ирины Кайратовны,Серикпаи Ивановичи...
Топорно работают пропагандо...исты.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7998
Re: Интервью "Ирины Кайратовны" прокомментировали в...
Отправлено: 21.05.21 - 16:59
#2
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Цитата:
urmas:
Топорно работают пропагандо...исты.

Ну почему топорно?
Пипл схавал
Интервью все разбирают на цитаты
Россияне в итоге (таргет-групп) в восторге от казахстанских музыкантов
Запросы в Гугл о приезде в Казахстане возросли
Культурная экспансия в прогрессе
Скоро ещё что-нибудь про Туркестан выстрелит
Орёл и решка опять отработает или какая нибудь Московская трэвел звезда
Умеют, могут пропагандисты
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
70
Re: Интервью "Ирины Кайратовны" прокомментировали в...
Отправлено: 21.05.21 - 17:08
#3
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Цитата:
abaika95:
Орёл и решка опять отработает или какая нибудь Московская трэвел звезда Умеют, могут пропагандисты

Были бы бабки заплачены,а так таки да
Вдудь он может,главное вовремя остановиться...
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1393
Re: Интервью "Ирины Кайратовны" прокомментировали в...
Отправлено: 21.05.21 - 19:15
#4
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Цитата:
Россияне в итоге (таргет-групп) в восторге от казахстанских музыкантов

Ой бай)))) Это вам россияне сами сказали?) Или вы опрос провели?) Официально от имени всех россиян заявляете?)
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2096
Интервью "Ирины Кайратовны" прокомментировали в Администрации Президента РК
Отправлено: 21.05.21 - 20:55
#5
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Цитата:
abaika95:
Культурная экспансия в прогрессе Скоро ещё что-нибудь про Туркестан выстрелит

Про Туркестан уже пару лет говорят, что это будет новая столица с Мавзолеем Шала. Так что на счёт скоро ты давно припоздал, как всегда.
На канале 1612 об новой столице с Мавзолеем не первый год вещают, тут с навальным они спецы как два сапога пара.



Ну а уДудя есть весёлое интервью. :lol:

[Исправлено: Нурбанчик, 21.05.2021 - 20:56]
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