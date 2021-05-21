Отправлено: - 16:15

drakon:

Асфальт продержадся 4 часа. Тут у вас, должкн быть - энурез. Не только - словесиный...

Цитата:А я беру и верюПросто беру и верю гражданскому журналисту)Асфальт 4 часа продержался! Могет же! Надо было ещё трагичнее,асфальт на последнем издыхании с боями продержался 4 часаНе бедаСтрана большаяАсфальта многоБабы ещё.....накатают)