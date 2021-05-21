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≡ Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в безобразии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41563
Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в безобразии
Отправлено: 21.05.21 - 13:51
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Похоже что на улице Топоркова некто заключил пари или объявил "конкурс некрасоты" - уж не знаю, как иначе объяснить то безобразие, которое наперегонки устраивают с переменным успехом то Железорудная ТЭК, то Рудненский водоканал.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21882
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 13:51
#1
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Ой, как всё - красиво.
Всем - 1 место... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21882
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 13:52
#2
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Цитата:

асфальт, который продержался всего 4 часа… Но асфальт – это уже другая история.

Давай, новую историю,
про асфальт... :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21882
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 14:09
#3
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Цитата:

асфальт, который продержался всего 4 часа…

Это - Мировой Рекорд? Наверное... :-o
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2361
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 14:15
#4
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Цитата:
drakon:
Давай, новую историю, про асфальт...


На. Скоро светофор поставят.

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7998
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 15:03
#5
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У дракона аж словестный энурез на такие новости,остановится не может)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21882
Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в безобразии
Отправлено: 21.05.21 - 15:12
#6
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Цитата:
abaika95:
У дракона аж словестный энурез на такие новости

Асфальт продержадся 4 часа.
Тут у вас, должкн быть -
энурез. Не только -
словесиный... :lol: :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7998
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 16:15
#7
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Цитата:
drakon:
Асфальт продержадся 4 часа. Тут у вас, должкн быть - энурез. Не только - словесиный...

А я беру и верю
Просто беру и верю гражданскому журналисту)
Асфальт 4 часа продержался! Могет же! Надо было ещё трагичнее,асфальт на последнем издыхании с боями продержался 4 часа
Не беда
Страна большая
Асфальта много
Бабы ещё.....накатают)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13979
Re: Конкурс некрасоты - Как коммунальщики Рудного соревнуются в...
Отправлено: 21.05.21 - 16:24
#8
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Цитата:
В траншее - подставка для труб. А значит, никакого опускания их глубоко под землю не будет

Источник:

Чтобы выкопать глубокую траншею - нужно больше места - для техники, которая будет рыть, для откосов тоже. Здесь с одной стороны забор, с другой - магистральные трубы. Тут просто выхода другого нет.
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