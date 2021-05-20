Отправлено: - 08:41

Змея Подколодная:

Хотя, судя по Складской- нельзя. Так и будут на асфальте ящики с фруктами по фен шую раскладывать.

Цитата:Это пока кто-нибудь не снес этот феншуй автомобилем.