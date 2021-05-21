Отправлено: - 11:55

Суд согласился с доводами Нашкенова (начальника отдела полиции - "НГ") и Жусупбекова (заместителя начальника ОП - "НГ"), в связи с тем, что при поступлении на службу они давали клятву защищать конституционные права граждан, быть честными и правдивыми

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