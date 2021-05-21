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≡ Синтетическая «бомба» - Двух полицейских осудили за склонение к распространению наркотиков жителя Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41562
Синтетическая «бомба» - Двух полицейских осудили за склонение к распространению наркотиков жителя Рудного
Отправлено: 21.05.21 - 11:55
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По версии обвинения, преступной деятельностью полицейские (они ровесники, обоим исполнилось по 23 года) занимались с 27 апреля по 27 июня 2020 года. 2 июля, при передаче взятки от Поддубного в размере 25 000 тенге, полицейских взяли с поличным сотрудники УСБ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10366
Re: Синтетическая «бомба» - Двух полицейских осудили за...
Отправлено: 21.05.21 - 11:55
#1
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Цитата из соседней ветки
Цитата:
Суд согласился с доводами Нашкенова (начальника отдела полиции - "НГ") и Жусупбекова (заместителя начальника ОП - "НГ"), в связи с тем, что при поступлении на службу они давали клятву защищать конституционные права граждан, быть честными и правдивыми

Звучит так нелепо на фоне этой статьи :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21879
Re: Синтетическая «бомба» - Двух полицейских осудили за...
Отправлено: 21.05.21 - 12:03
#2
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Цитата:

Инспектор полиции группы участковых инспекторов ОМП Григорий ТРОЯН и младший оперуполномоченный Рудного Александр СНЕСАРЬ обвинялись в том, что заставили местного жителя Виктора ПОДДУБНОГО работать наркокурьером.

Оххх, сколько, их ещё таких в области?
Просто эти - двое, "козлы" - отпущения... :-o
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