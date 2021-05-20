Отправлено: - 11:21

Victor Yang:

Ты на фото посмотри и скажи - а где там тротуар для пешеходов?

Цитата:Причем здесь тротуар?Ты статью почитай.В статье речь о лежачих полицейских,знаке ограничения скорости,ну и о том,что там дети у них гуляют по дороге.Тротуара нет,но при его отсутствии,пешеход имеет право идти по проезжей части.