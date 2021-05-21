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≡ Россия изменила правила въезда в страну для казахстанцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41562
Россия изменила правила въезда в страну для казахстанцев
Отправлено: 21.05.21 - 11:27
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Согласно распоряжению российского правительства от 18 мая, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным, расширен список близких родственников, имея которых среди граждан России казахстанцы могут въезжать в соседнюю страну.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
587
Re: Россия изменила правила въезда в страну для казахстанцев
Отправлено: 21.05.21 - 11:27
#1
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Ничего не понятно. Так все родственники едут или только на похороны,лечение и уход??
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