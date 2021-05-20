Проезжая часть-не место для игр детей,никак яжматеря не могут себе втемяшить в голову.Вы там хоть знак ограничения скорости поставьте,хоть лежачих полисменов положите-всегда будут дураки на дорогах,с обеих сторон.
Сергей kst: Проезжая часть-не место для игр детей,никак яжматеря не могут себе втемяшить в голову.
Ты на фото посмотри и скажи - а где там тротуар для пешеходов? Ну и в ПДД есть такое: Цитата:
10.2. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч, а в жилых зонах и дворовых территориях - не более 20 км/ч. Подробнее:
Victor Yang: Ты на фото посмотри и скажи - а где там тротуар для пешеходов?
Причем здесь тротуар?Ты статью почитай. В статье речь о лежачих полицейских,знаке ограничения скорости,ну и о том,что там дети у них гуляют по дороге. Тротуара нет,но при его отсутствии,пешеход имеет право идти по проезжей части.
А почему дети должны гулять на дороге?? А чё вы на Абая на дороге не гуляете?? Когда уже у нас будет культура прогулок?? И зачем везде втыкать этих лежачих!? Поймите-это не нормально детям быть на проезжей части! Яжматерям надо идти в акимат и требовать дет площадку,а не разбивания ходовой у авто!
Victor Yang: При том что при его отсутствии только и приходится что гулять, двигаться на проезжей части. По-другому просто никак. Вот и просят лежачих полицейских, чтобы водители сбавляли скорость.
В нашем "частнике"аналогичная ситуация-асфальт есть,тротуаров нет.Знаки ограничения некоторым водителям до лампочки. Поэтому я,в своем первом посте уточнил-дураки с обоих сторон. А дети,если они играют,должны быть под присмотром родителя или на дет.площадке.
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