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≡ Положили новый асфальт, а лежачего полицейского будут устанавливать?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41562
Положили новый асфальт, а лежачего полицейского будут устанавливать?
Отправлено: 20.05.21 - 23:02
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Жильцы одного из проездов по улицы Лермонтова спрашивают, будут им устанавливать лежачего полицейского на асфальт, который недавно положили, либо знак ограничение скорости.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1081
Re: Положили новый асфальт, а лежачего полицейского будут...
Отправлено: 20.05.21 - 23:02
#1
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Можно вместо лежачих полицейских, макеты стоячих животных установить.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10366
Положили новый асфальт, а лежачего полицейского будут устанавливать?
Отправлено: 21.05.21 - 00:34
#2
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Цитата:
Coopidon:
Можно вместо лежачих полицейских, макеты стоячих животных установить.

Они сейчас на фермах нужнее ))
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
316
Положили новый асфальт, а лежачего полицейского будут устанавливать?
Отправлено: 21.05.21 - 10:17
#3
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Цитата:
А там, сами понимаете, дети гуляют на дороге.

Источник:

Проезжая часть-не место для игр детей,никак яжматеря не могут себе втемяшить в голову.Вы там хоть знак ограничения скорости поставьте,хоть лежачих полисменов положите-всегда будут дураки на дорогах,с обеих сторон.

[Исправлено: Сергей kst, 21.05.2021 - 10:18]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13978
Re: Положили новый асфальт, а лежачего полицейского будут...
Отправлено: 21.05.21 - 10:36
#4
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Цитата:
Сергей kst:
Проезжая часть-не место для игр детей,никак яжматеря не могут себе втемяшить в голову.

Ты на фото посмотри и скажи - а где там тротуар для пешеходов?
Ну и в ПДД есть такое:
Цитата:
10.2. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч, а в жилых зонах и дворовых территориях - не более 20 км/ч.
Подробнее:
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
316
Re: Положили новый асфальт, а лежачего полицейского будут...
Отправлено: 21.05.21 - 11:21
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Ты на фото посмотри и скажи - а где там тротуар для пешеходов?

Причем здесь тротуар?Ты статью почитай.
В статье речь о лежачих полицейских,знаке ограничения скорости,ну и о том,что там дети у них гуляют по дороге.
Тротуара нет,но при его отсутствии,пешеход имеет право идти по проезжей части.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
587
Re: Положили новый асфальт, а лежачего полицейского будут...
Отправлено: 21.05.21 - 11:34
#6
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А почему дети должны гулять на дороге?? А чё вы на Абая на дороге не гуляете?? Когда уже у нас будет культура прогулок?? И зачем везде втыкать этих лежачих!? Поймите-это не нормально детям быть на проезжей части! Яжматерям надо идти в акимат и требовать дет площадку,а не разбивания ходовой у авто!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13978
Положили новый асфальт, а лежачего полицейского будут устанавливать?
Отправлено: 21.05.21 - 12:42
#7
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Цитата:
Сергей kst:
Причем здесь тротуар?

При том что при его отсутствии только и приходится что гулять, двигаться на проезжей части. По-другому просто никак. Вот и просят лежачих полицейских, чтобы водители сбавляли скорость.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
316
Re: Положили новый асфальт, а лежачего полицейского будут...
Отправлено: 21.05.21 - 13:51
#8
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Цитата:
Victor Yang:
При том что при его отсутствии только и приходится что гулять, двигаться на проезжей части. По-другому просто никак. Вот и просят лежачих полицейских, чтобы водители сбавляли скорость.

В нашем "частнике"аналогичная ситуация-асфальт есть,тротуаров нет.Знаки ограничения некоторым водителям до лампочки.
Поэтому я,в своем первом посте уточнил-дураки с обоих сторон.
А дети,если они играют,должны быть под присмотром родителя или на дет.площадке.
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