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≡ Положили новый асфальт, а лежачего полицейского будут устанавливать?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41557
Положили новый асфальт, а лежачего полицейского будут устанавливать?
Отправлено: 20.05.21 - 23:02
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Жильцы одного из проездов по улицы Лермонтова спрашивают, будут им устанавливать лежачего полицейского на асфальт, который недавно положили, либо знак ограничение скорости.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1081
Re: Положили новый асфальт, а лежачего полицейского будут...
Отправлено: 20.05.21 - 23:02
#1
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Можно вместо лежачих полицейских, макеты стоячих животных установить.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10365
Положили новый асфальт, а лежачего полицейского будут устанавливать?
Отправлено: 21.05.21 - 00:34
#2
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Цитата:
Coopidon:
Можно вместо лежачих полицейских, макеты стоячих животных установить.

Они сейчас на фермах нужнее ))
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