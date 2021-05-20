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≡ «Тобол» по-прежнему в единственном числе преследует лидера чемпионата Казахстана по футболу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41557
«Тобол» по-прежнему в единственном числе преследует лидера чемпионата Казахстана по футболу
Отправлено: 20.05.21 - 02:32
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Матч между идущим на втором месте костанайским «Тоболом» и петропавловским «Кызыл-Жаром» закрывал программу 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
218
Re: «Тобол» по-прежнему в единственном числе преследует лидера...
Отправлено: 20.05.21 - 02:32
#1
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Лето уже почти, а они все в крытом сарае играют.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1081
Re: «Тобол» по-прежнему в единственном числе преследует лидера...
Отправлено: 20.05.21 - 22:55
#2
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Цитата:
«Тобол» по-прежнему в единственном числе преследует лидера

Нда.
Маньяк преследовал свою жертву...
Сыщик по прежнему в единственном числе преследовал преступника...
Рс надо завязывать читать газеты.
:lol:
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