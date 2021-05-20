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≡ Выборы акимов и голос против всех: Парламент принял закон
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41557
Выборы акимов и голос против всех: Парламент принял закон
Отправлено: 20.05.21 - 19:58
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Депутаты Сената приняли поправки в конституционный закон "О выборах в Казахстане", предусматривающие введение выборов акимов и голосование против всех кандидатов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4643
Re: Выборы акимов и голос против всех: Парламент принял закон
Отправлено: 20.05.21 - 19:58
#1
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Выборы Акимов предлагали лидеры двк лет двадцать пять назад, тогда им ответили - вначале экономика, политика потом. Однако экономика так и не стала передовой, назначенные Акимы продолжают воровать
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6932
Re: Выборы акимов и голос против всех: Парламент принял закон
Отправлено: 20.05.21 - 22:16
#2
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А что раньше не зззя было?
Нет же надо как всегда:
-Весь мир насилья мы разрушимДо основанья , а затемМы наш мы новый мир построим,Кто был никем тот станет всем! :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1081
Re: Выборы акимов и голос против всех: Парламент принял закон
Отправлено: 20.05.21 - 22:32
#3
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Цитата:
внесение в формы избирательных бюллетеней всех уровней графы "Против всех"

Интересно, если большинство избирателей на выборов, выберут "против всех", то кого выберут?
8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10365
Выборы акимов и голос против всех: Парламент принял закон
Отправлено: 21.05.21 - 00:38
#4
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Цитата:
Coopidon:
Интересно, если большинство избирателей на выборов, выберут "против всех", то кого выберут?

Вы любите фильмы про фокусников? :lol:
Какая разница, какую карту вы выберете :lol: :lol: :lol:
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