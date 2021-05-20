Re: Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его...

Отправлено: - 14:12

Давно пора освободить тротуар для пешеходов. Почему люди вынуждены идти по проезжей части? Снести там все эти палатки,киоски- пережитки 90-х. Неужели нельзя сделать все красиво? Хотя, судя по Складской- нельзя. Так и будут на асфальте ящики с фруктами по фен шую раскладывать. Цивилизация, однако. А мы уже в тридцатке лучших стран мира или только пытаемся туда ворваться?))))))