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≡ Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его на новое рассмотрение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41555
Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его на новое рассмотрение
Отправлено: 20.05.21 - 14:02
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Костанайский пенсионер Фазыл Тажубаев пытается доказать, что размещение торговых мощностей в районе Центрального рынка на тротуарах и тем более на дороге незаконно. В феврале 2021 года суд пенсионер проиграл. Пенсионер это решение обжаловал.
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
15
Re: Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его...
Отправлено: 20.05.21 - 14:02
#1
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Борьба с ветряными мельницами по костанайски..но уважаю Ф.Тажубаева за его гражданскую позицию. Переломить ситуацию необходимо сообща,как говорится -всем миром. Чиновничья рать непобедима,когда с ними борются такие одиночки-правдорубы. И суды будут их поддерживать,в упор не замечая грубейшие нарушения Законов. Сколько ещё скелетов в шкафу,сколько ещё продано земли в городе по таким схемам? Что ещё интересно-сейчас в городе идёт программа благоустройства улиц кто теперь будет наводить порядок на этих участках (ул.Шевченко-Алтынсарина-Победы-Баймагамбетова)? Частные собственники? Сомнения одолевают..а бардак там действительно!
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1389
Re: Новый виток «базарного» дела - Коллегия облсуда вернула его...
Отправлено: 20.05.21 - 14:12
#2
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Давно пора освободить тротуар для пешеходов. Почему люди вынуждены идти по проезжей части? Снести там все эти палатки,киоски- пережитки 90-х. Неужели нельзя сделать все красиво? Хотя, судя по Складской- нельзя. Так и будут на асфальте ящики с фруктами по фен шую раскладывать. Цивилизация, однако. А мы уже в тридцатке лучших стран мира или только пытаемся туда ворваться?))))))
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