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≡ Нового заместителя назначили акиму Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41555
Нового заместителя назначили акиму Костанайской области
Отправлено: 20.05.21 - 12:16
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Арман Абенов будет курировать вопросы предпринимательства и индустриально-инновационного развития, информатизации, оказания государственных услуг и архивов, а также инспекции труда. Ранее он работал руководителем аппарата акима области.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3907
Re: Нового заместителя назначили акиму Костанайской области
Отправлено: 20.05.21 - 12:16
#1
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Ну теперь предприниматели начнут предпринимать, индустрия станет инновационной, информатизация информативной :lol:
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