Отправлено: - 22:30

Это означает, что человек не будет платить по оформленным на него кредитам, если заранее предупредил, что не намерен получать займы, передает

сайлау курманов:

А если проследить куда приведет полученный кредит, возможно получателя можно за уши притянуть.

Цитата:Гениально!А потом, если человек на думает брать кредит?Бред.Это все от безнаказанности банкиров и мко.Всего и нужно внести в закон мааааленьку, поправочку. О том, что если банкиры выдали кредит мошеннику, то человеку-чьи данные использовали мошенники, автоматически выплачивается двукратную сумму кредита, плюс, если он понес моральные и материальные потери, то и их!Увидите сразу, количество мошенников резко пойдут на спад.Мало того банкиры будут заинтересованы вычислять мошенников.Цитата:Напомнило как в случаях краж телефонов, никто-ничего не может сделать.Хотя эти же телефоны с другими симками благополучно используется на соседней улице.И оператор сотовой связи видел это и знал.Но! Ничего не мог поделать....