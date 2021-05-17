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≡ "Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41545
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 17.05.21 - 17:03
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Процесс по обвинению жителя с. Боровское, автора YouTube-канала "Азаттык Аланы" Даурена Укина в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 667 КоАП РК) продолжается в Мендыкаринском районном суде.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7991
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 18.05.21 - 11:13
#15
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Цитата:
Coopidon:
Что за галиматья!? Если про слух говорят-медведь на ухо наступил. То здесь похоже слон с бегемотом- ламбаду танцевали...

Зависть дело такое....ущербное)
Так что завидуй)
Цитата:
maxsaf:
А че тогда блогеру инкриминируют? Что он нарушил?

Вроде как в статье написано
667 КоАП РК)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10360
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 18.05.21 - 19:09
#16
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Цитата:
abaika95:
Вроде как в статье написано 667 КоАП РК)

Так эта статья про законное требование. Отдай телефон это законное требование? А отдай одежду, золото? Мож там в одежде нельзя заходить или с цепью золотой - мы же не знаем - это же секретное постановление. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7991
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 18.05.21 - 22:00
#17
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Цитата:
maxsaf:
Так эта статья про законное требование.

Ну по итогу суда узнаем)
По сути ОП это режимный объект)
И всяким любопытным узнавателям как праздновать будут, нечего там делать) хоть с камерой хоть без)
Снимать научились
А отвечать внятно зачем снимают ещё не умеют) вот потихоньку их и научат) не пряником так другим предметом)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1076
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 18.05.21 - 22:58
#18
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Цитата:
maxsaf:
Так эта статья про законное требование. Отдай телефон это законное требование? А отдай одежду, золото?

Аполитично рассуждаешь!
Этого не может быть. Потому что не может быть никогда!
Чтобы правоохранительный орган мог предъявить незаконные требования. Это где-то в Америке, в Канаде, в Рязани...но ни как ни в Казакели, этого не может никогда!
Даже мысль об этом недопустима.
Все требования в строгом соответствии!
8-)
Цитата:
abaika95:
ещё не умеют) вот потихоньку их и научат)

Ты потихньку учись как в хату заходить. Как чифир пить.
Отвыкай. На зоне стейков не подают.
Флаг свой тренируй. Чтоп не больно порвали.

:lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6931
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 18.05.21 - 23:14
#19
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Цитата:
maxsaf:
Отдай телефон это законное требование? А отдай одежду, золото? Мож там в одежде нельзя заходить или с цепью золотой

В вытрезвителе нельзя, даже одежду изверги забирают. :lol:
Нигде в мире в вытрезвителе не был, в Челябе на четвереньках до общаги бывало добирался, а вот в Кустанае за 4-ре месяца перед отъездом, целых три раза вычисляли. :lol: Причём на своих двоих шёл. Никого не трогал ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10360
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 18.05.21 - 23:53
#20
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Цитата:
abaika95:
По сути ОП это режимный объект)

И при этом заходи кто хочет? Ну что за бред? :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
339
Re: "Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с...
Отправлено: 19.05.21 - 07:50
#21
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Цитата:
elektron:
Нигде в мире в вытрезвителе не был, в Челябе на четвереньках до общаги бывало добирался,


Так в Челябе весь город так передвигается,всех забирать никаких вытрезвителей для вас не напасёшься!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13973
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 19.05.21 - 08:54
#22
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Так в Челябе весь город так передвигается

Подтверждаю. У нас даже на работу и в гос учреждения не пускают, если на ногах держаться можешь. А если трезвый - вообще можно в кутузку загреметь.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7991
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 19.05.21 - 09:58
#23
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Цитата:
Coopidon:
Ты потихньку учись как в хату заходить. Как чифир пить. Отвыкай. На зоне стейков не подают. Флаг свой тренируй. Чтоп не больно порвали.

Чувствуется речь профессианала знакомого с реалиями лагерной жизни)
Жизнь то тебя помотала я смотрю))
Цитата:
elektron:
Кустанае за 4-ре месяца перед отъездом, целых три раза вычисляли. Причём на своих двоих шёл. Никого не трогал

Это тебе кажется что на своих двоих)
Цитата:
maxsaf:
И при этом заходи кто хочет? Ну что за бред?

Ну так блогер же пришел!
Блогерам у нас везде дорога)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1076
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 19.05.21 - 23:16
#24
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Цитата:
maxsaf:
И при этом заходи кто хочет? Ну что за бред?

Да ну что ты, как маленький!?
Запрет существует, чтобы никто не мог снять что-то, что может дискредитировать служивых. И тут да!
Вероятно блоггер, пробовал качать права, что-то доказать самому Бастыку. Ну ему и обьяснили- кто в доме-хозяин.
:-o
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Так в Челябе весь город так передвигается,в

Так и вам в "Челябе" приходилось также передвигаться?
Бедная...
;-)
Цитата:
abaika95:
Чувствуется речь профессианала знакомого с реалиями лагерной жизни) Жизнь то тебя помотала я смотрю))

Оставь немного своих шутко-юморов, для сокамерников.
Будешь их развлекать.
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10360
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 19.05.21 - 23:39
#25
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Цитата:
abaika95:
Ну так блогер же пришел! Блогерам у нас везде дорога)

Ну значит обьект не режимный. Пусть блогер так на зону зайдет и погуляет где хочется, или в войсковую часть. Должно быть так - где вход свободный - общественное место, и сьемка разрешена.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6931
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 19.05.21 - 23:54
#26
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
всех забирать никаких вытрезвителей для вас не напасёшься!

Ну в Костанае то должно хватить не пьют же :-)
Цитата:
abaika95:
Это тебе кажется что на своих двоих)

Ой ну да ладно, кажется, это когда я твои кометы читаю, где тебе кажется, что они умные. :lol:

[Исправлено: elektron, 19.05.2021 - 19:18]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1076
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 20.05.21 - 00:05
#27
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Цитата:
maxsaf:
Ну значит обьект не режимный. Пусть блогер так на зону зайдет и погуляет где хочется, или в войсковую часть. Должно быть так - где вход свободный - общественное место, и сьемка разрешена.

Режимный, как по мне, означает, секретный.
То есть где есть сведения охраняемые гостайной или влияющую на безопасность государства.
Что может быть секретного в УВД? Расположение кабинетов?
Нычки, где ныкают взятки?
Тогда надо всем входящим завязывать глаза!
А то могут-запомнить!
:-o ;-) :lol:
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