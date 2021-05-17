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"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
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Я робот(Пользователи)
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"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 17.05.21 - 17:03
Процесс по обвинению жителя с. Боровское, автора YouTube-канала "Азаттык Аланы" Даурена Укина в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 667 КоАП РК) продолжается в Мендыкаринском районном суде.
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"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 18.05.21 - 11:13
Цитата:
Зависть дело такое....ущербное)
Так что завидуй)
Цитата:
Вроде как в статье написано
667 КоАП РК)
Coopidon:
Что за галиматья!? Если про слух говорят-медведь на ухо наступил. То здесь похоже слон с бегемотом- ламбаду танцевали...
Что за галиматья!? Если про слух говорят-медведь на ухо наступил. То здесь похоже слон с бегемотом- ламбаду танцевали...
Зависть дело такое....ущербное)
Так что завидуй)
Цитата:
maxsaf:
А че тогда блогеру инкриминируют? Что он нарушил?
А че тогда блогеру инкриминируют? Что он нарушил?
Вроде как в статье написано
667 КоАП РК)
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 18.05.21 - 19:09
Цитата:
Так эта статья про законное требование. Отдай телефон это законное требование? А отдай одежду, золото? Мож там в одежде нельзя заходить или с цепью золотой - мы же не знаем - это же секретное постановление.
abaika95:
Вроде как в статье написано 667 КоАП РК)
Вроде как в статье написано 667 КоАП РК)
Так эта статья про законное требование. Отдай телефон это законное требование? А отдай одежду, золото? Мож там в одежде нельзя заходить или с цепью золотой - мы же не знаем - это же секретное постановление.
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 18.05.21 - 22:00
Цитата:
Ну по итогу суда узнаем)
По сути ОП это режимный объект)
И всяким любопытным узнавателям как праздновать будут, нечего там делать) хоть с камерой хоть без)
Снимать научились
А отвечать внятно зачем снимают ещё не умеют) вот потихоньку их и научат) не пряником так другим предметом)
maxsaf:
Так эта статья про законное требование.
Так эта статья про законное требование.
Ну по итогу суда узнаем)
По сути ОП это режимный объект)
И всяким любопытным узнавателям как праздновать будут, нечего там делать) хоть с камерой хоть без)
Снимать научились
А отвечать внятно зачем снимают ещё не умеют) вот потихоньку их и научат) не пряником так другим предметом)
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 18.05.21 - 22:58
Цитата:
Аполитично рассуждаешь!
Этого не может быть. Потому что не может быть никогда!
Чтобы правоохранительный орган мог предъявить незаконные требования. Это где-то в Америке, в Канаде, в Рязани...но ни как ни в Казакели, этого не может никогда!
Даже мысль об этом недопустима.
Все требования в строгом соответствии!
Цитата:
Ты потихньку учись как в хату заходить. Как чифир пить.
Отвыкай. На зоне стейков не подают.
Флаг свой тренируй. Чтоп не больно порвали.
maxsaf:
Так эта статья про законное требование. Отдай телефон это законное требование? А отдай одежду, золото?
Так эта статья про законное требование. Отдай телефон это законное требование? А отдай одежду, золото?
Аполитично рассуждаешь!
Этого не может быть. Потому что не может быть никогда!
Чтобы правоохранительный орган мог предъявить незаконные требования. Это где-то в Америке, в Канаде, в Рязани...но ни как ни в Казакели, этого не может никогда!
Даже мысль об этом недопустима.
Все требования в строгом соответствии!
Цитата:
abaika95:
ещё не умеют) вот потихоньку их и научат)
ещё не умеют) вот потихоньку их и научат)
Ты потихньку учись как в хату заходить. Как чифир пить.
Отвыкай. На зоне стейков не подают.
Флаг свой тренируй. Чтоп не больно порвали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6931
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 18.05.21 - 23:14
Цитата:
В вытрезвителе нельзя, даже одежду изверги забирают.
Нигде в мире в вытрезвителе не был, в Челябе на четвереньках до общаги бывало добирался, а вот в Кустанае за 4-ре месяца перед отъездом, целых три раза вычисляли. Причём на своих двоих шёл. Никого не трогал
maxsaf:
Отдай телефон это законное требование? А отдай одежду, золото? Мож там в одежде нельзя заходить или с цепью золотой
Отдай телефон это законное требование? А отдай одежду, золото? Мож там в одежде нельзя заходить или с цепью золотой
В вытрезвителе нельзя, даже одежду изверги забирают.
Нигде в мире в вытрезвителе не был, в Челябе на четвереньках до общаги бывало добирался, а вот в Кустанае за 4-ре месяца перед отъездом, целых три раза вычисляли. Причём на своих двоих шёл. Никого не трогал
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 18.05.21 - 23:53
Цитата:
И при этом заходи кто хочет? Ну что за бред?
abaika95:
По сути ОП это режимный объект)
По сути ОП это режимный объект)
И при этом заходи кто хочет? Ну что за бред?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 339
Re: "Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с...
Отправлено: 19.05.21 - 07:50
Цитата:
Так в Челябе весь город так передвигается,всех забирать никаких вытрезвителей для вас не напасёшься!
elektron:
Нигде в мире в вытрезвителе не был, в Челябе на четвереньках до общаги бывало добирался,
Нигде в мире в вытрезвителе не был, в Челябе на четвереньках до общаги бывало добирался,
Так в Челябе весь город так передвигается,всех забирать никаких вытрезвителей для вас не напасёшься!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13973
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 19.05.21 - 08:54
Цитата:
Подтверждаю. У нас даже на работу и в гос учреждения не пускают, если на ногах держаться можешь. А если трезвый - вообще можно в кутузку загреметь.
ПолиграфЪ Боярышников:
Так в Челябе весь город так передвигается
Так в Челябе весь город так передвигается
Подтверждаю. У нас даже на работу и в гос учреждения не пускают, если на ногах держаться можешь. А если трезвый - вообще можно в кутузку загреметь.
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 19.05.21 - 09:58
Цитата:
Чувствуется речь профессианала знакомого с реалиями лагерной жизни)
Жизнь то тебя помотала я смотрю))
Цитата:
Это тебе кажется что на своих двоих)
Цитата:
Ну так блогер же пришел!
Блогерам у нас везде дорога)
Coopidon:
Ты потихньку учись как в хату заходить. Как чифир пить. Отвыкай. На зоне стейков не подают. Флаг свой тренируй. Чтоп не больно порвали.
Ты потихньку учись как в хату заходить. Как чифир пить. Отвыкай. На зоне стейков не подают. Флаг свой тренируй. Чтоп не больно порвали.
Чувствуется речь профессианала знакомого с реалиями лагерной жизни)
Жизнь то тебя помотала я смотрю))
Цитата:
elektron:
Кустанае за 4-ре месяца перед отъездом, целых три раза вычисляли. Причём на своих двоих шёл. Никого не трогал
Кустанае за 4-ре месяца перед отъездом, целых три раза вычисляли. Причём на своих двоих шёл. Никого не трогал
Это тебе кажется что на своих двоих)
Цитата:
maxsaf:
И при этом заходи кто хочет? Ну что за бред?
И при этом заходи кто хочет? Ну что за бред?
Ну так блогер же пришел!
Блогерам у нас везде дорога)
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 19.05.21 - 23:16
Цитата:
Да ну что ты, как маленький!?
Запрет существует, чтобы никто не мог снять что-то, что может дискредитировать служивых. И тут да!
Вероятно блоггер, пробовал качать права, что-то доказать самому Бастыку. Ну ему и обьяснили- кто в доме-хозяин.
Цитата:
Так и вам в "Челябе" приходилось также передвигаться?
Бедная...
Цитата:
Оставь немного своих шутко-юморов, для сокамерников.
Будешь их развлекать.
maxsaf:
И при этом заходи кто хочет? Ну что за бред?
И при этом заходи кто хочет? Ну что за бред?
Да ну что ты, как маленький!?
Запрет существует, чтобы никто не мог снять что-то, что может дискредитировать служивых. И тут да!
Вероятно блоггер, пробовал качать права, что-то доказать самому Бастыку. Ну ему и обьяснили- кто в доме-хозяин.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Так в Челябе весь город так передвигается,в
Так в Челябе весь город так передвигается,в
Так и вам в "Челябе" приходилось также передвигаться?
Бедная...
Цитата:
abaika95:
Чувствуется речь профессианала знакомого с реалиями лагерной жизни) Жизнь то тебя помотала я смотрю))
Чувствуется речь профессианала знакомого с реалиями лагерной жизни) Жизнь то тебя помотала я смотрю))
Оставь немного своих шутко-юморов, для сокамерников.
Будешь их развлекать.
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 19.05.21 - 23:39
Цитата:
Ну значит обьект не режимный. Пусть блогер так на зону зайдет и погуляет где хочется, или в войсковую часть. Должно быть так - где вход свободный - общественное место, и сьемка разрешена.
abaika95:
Ну так блогер же пришел! Блогерам у нас везде дорога)
Ну так блогер же пришел! Блогерам у нас везде дорога)
Ну значит обьект не режимный. Пусть блогер так на зону зайдет и погуляет где хочется, или в войсковую часть. Должно быть так - где вход свободный - общественное место, и сьемка разрешена.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6931
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 19.05.21 - 23:54
Цитата:
Ну в Костанае то должно хватить не пьют же
Цитата:
Ой ну да ладно, кажется, это когда я твои кометы читаю, где тебе кажется, что они умные.
[Исправлено: elektron, 19.05.2021 - 19:18]
ПолиграфЪ Боярышников:
всех забирать никаких вытрезвителей для вас не напасёшься!
всех забирать никаких вытрезвителей для вас не напасёшься!
Ну в Костанае то должно хватить не пьют же
Цитата:
abaika95:
Это тебе кажется что на своих двоих)
Это тебе кажется что на своих двоих)
Ой ну да ладно, кажется, это когда я твои кометы читаю, где тебе кажется, что они умные.
[Исправлено: elektron, 19.05.2021 - 19:18]
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 20.05.21 - 00:05
Цитата:
Режимный, как по мне, означает, секретный.
То есть где есть сведения охраняемые гостайной или влияющую на безопасность государства.
Что может быть секретного в УВД? Расположение кабинетов?
Нычки, где ныкают взятки?
Тогда надо всем входящим завязывать глаза!
А то могут-запомнить!
maxsaf:
Ну значит обьект не режимный. Пусть блогер так на зону зайдет и погуляет где хочется, или в войсковую часть. Должно быть так - где вход свободный - общественное место, и сьемка разрешена.
Ну значит обьект не режимный. Пусть блогер так на зону зайдет и погуляет где хочется, или в войсковую часть. Должно быть так - где вход свободный - общественное место, и сьемка разрешена.
Режимный, как по мне, означает, секретный.
То есть где есть сведения охраняемые гостайной или влияющую на безопасность государства.
Что может быть секретного в УВД? Расположение кабинетов?
Нычки, где ныкают взятки?
Тогда надо всем входящим завязывать глаза!
А то могут-запомнить!
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