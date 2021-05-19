Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 53% влажность
  • СВ, 3.99 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как будет проходить перепись населения в Казахстане с 1 сентября
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41545
Как будет проходить перепись населения в Казахстане с 1 сентября
Отправлено: 19.05.21 - 23:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане с 1 сентября по 30 октября 2021 года будет проводиться общенациональная перепись населения. Она пройдет под девизом "Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!"
Читать новость

Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1076
Re: Как будет проходить перепись населения в Казахстане с 1...
Отправлено: 19.05.21 - 23:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стопудово!
Перепись покажет население, за 20 млн.
(Откуда возьмется неучтенные 1,5 млн, потом объяснит Погремуха)
Владение госязыком составит 99,99%.
Рост уровня доходов граждан и степень счастья, соответственно от 1,1 до 1,9%, в сравнении с аналогичным отчетным периодом..
:-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS