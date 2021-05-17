abaika95: Погремушка как тебе такое обучение? Норм или слабовато?
А это, вообще, нормально? Сам к себе обращаться. Сам себе вопросы задавать? Может тогда уже сам себе и ответишь!? Чего дурака являть? Сам с собой пообщаешься, погавкаешь сам на себя, покусаешь, сам себя...если захочешь. Ох! Забыл у тебя же-праздник-сенодня! Ещё раз, поздравляю!
Цитата:
abaika95: В Подмосковье детишек заставили маршировать с автоматами и выкрикивать лозунги "мы русские с нами бог" (но нацисты только в Киеве не перепутай!)
Цитата:
abaika95: И все будет правильно потому-что, что? Правильно Готт мит унс! Ой тьфу с нами бог! А с ними нет))
Ну так то, да! Все нормально! А ты с чего возбудился-то!? Команду-фас-менказакпен-дали? Конечно, твои намеки и сравнения с фашистами оскорбляют, разжигает и подпадают под статью 174 УК РК, но если редакция смотрит на это, сквозь пальцы, то и пиши себе дальше! Развлекайся и ищи себе приключений-на-одно-место! В конце-концов, раньше-сядешь, раньше-выйдешь! С чистой совестью и порванным ...флагом!
Гога: -Споры не интересны . А =как это можно объяснить ?
Если я начну объяснять то возникнет спор А он вам не интересен Так что.... Цитата:
Coopidon: А это, вообще, нормально? Сам к себе обращаться. Сам себе вопросы задавать?
Нет Всё-таки не умеешь ты в троллинг Получается у тебя как-то неуклюже По детски что-ли А вроде взрослая погрумаха такая Эх Цитата:
Coopidon: Забыл у тебя же-праздник-сенодня! Ещё раз, поздравляю!
Я Вроде как не Токаев Да и к электросвязи не имею отношения А вот то что одну острую болезнь признали не психическим заболеванием это печально Теперь каждый шизик может ею прикрыться Ты надеюсь на такое не пойдешь?)) Цитата:
Coopidon: Конечно, твои намеки и сравнения с фашистами оскорбляют, разжигает и подпадают под статью 174 УК РК, но если редакция смотрит на это, сквозь пальцы, то и пиши себе дальше! Развлекайся и ищи себе приключений-на-одно-место! В конце-концов, раньше-сядешь, раньше-выйдешь! С чистой совестью и порванным ...флагом!
А что обида взяла? Или стрёмно стало за своих? Ну ниче ниче я вроде как и до этого писал в России сейчас ползучий пока что мягкий фашизм (что признают социологи,историки и политологи по всему миру) Тебе советую тоже почитать, Иноземцева к примеру для начала Может прояснение в голове хоть будет Хотя чему там....
Coopidon: Погремушка! Тебя же сегодня с праздником можно поздравить! Тебя же сегодня защищать надо! Как праздновать собираешься? Ты уже определился ссвоей гендерной ролью? Или-пока оно?
Ну всё точно)) Латентных хлебом не корми, дай поговорить о том что беспокоит) Если зудит в голове,то скажи!помогу, Я не считаю что это не психическое у вас Я всё-таки за старую психологическую школу и вас ещё можно излечить
abaika95: Нет Всё-таки не умеешь ты в троллинг Получается у тебя как-то неуклюже По детски что-ли
Так тыэ научи! Тебе, как спецу, и флаг в руки и барабан-на шею. И морковку Морковку, любишь?
Цитата:
abaika95: Я Вроде как не Токаев
Вроде Какне Токаев. Приятно познакомится- я Coopidon. Цитата:
abaika95: А вот то что одну острую болезнь признали не психическим заболеванием это печально Теперь каждый шизик может ею прикрыться Ты надеюсь на такое не пойдешь?))
Ты чего, опять назюзюнькался кумысу? Слова связать не можешь, язык заплетается. Скажи чётко, что выпустят тебя не скоро. А Наполеона и прокурора, что все таки выпустили? Тебе бе них скууушно!?
Цитата:
abaika95: А что обида взяла? Или стрёмно стало за своих? Ну ниче ниче я вроде как и до этого писал в России сейчас ползучий пока что мягкий фашизм (что признают социологи,историки и политологи по всему миру)
Ты со своим фюрером проконсультируйся, какой он в Казакели фашизм продвигает. Потом расскажи. Цитата:
Погремуха! Для тебя и твоего фюрера отличная новость! Чтобы ты взял её для руководству к действию. Президент вна Украины внёс закон об коренных жителях вна Украины и жителях 2 сорта. Но национальности пока неизвестны. Как думаешь, кто входит в 1-ый сорт? Я думаю, русских- стопудово там нет. Есть, наверное, крымские татары, древние укры и их наследники-украинцы, казахи (как наследники Золотой орды). Ещё наверное -евреи (глупо президенту считать себя 2-мы сортом). Кто ещё? Может, ещё поляки, литовцы. Американцы? Вполне, может быть! Ну, давайю излагай свои писки! Командную, -фас-менказакпен!
Coopidon: Президент вна Украины внёс закон об коренных жителях вна Украины и жителях 2 сорта.
Звучит очень провокационно, как со страниц жёлтых газет с извращённым смыслом. Сам бы текст закона почитать... Прочел новость, но не понял - какие ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ права могут быть у граждан страны на основе этнической принадлежности? Если это будет связано как-то с программой переселения коренных народов на Украину - ещё более или менее понятно. Если это будет связано только с гражданами той страны - вообще непонятно.
Victor Yang: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ права могут быть у граждан страны на основе этнической принадлежности? Если это будет связано как-то с программой переселения коренных народов на Украину - ещё более или менее понятно. Если это будет связано только с гражданами той страны - вообще непонятно.
Х..... простите украинцы и русские это народы-братья сиамские близнецы И когда один брат творит дичь второй повторяет это же но ещё в большей убогости) На Украине марши бандеровцев В России марши детей с выкриками "с нами Босх" На Украине выбрали клоуна президентом А в России -"дуче" Путин На Украине россиян называют колорадами и ватниками А в России украинцев называют укропами и майданутыми И при этом обе пропаганды апеллируют к фашизму) Россию называют рейхом А Украину нацисткой страной) А так посмотреть,почти один народ,одна пропаганда,одна дурость в голове) Даже не могу назвать пример такой исторической убогости,когда власти и пропаганда сделал так чтобы братские народы так друг друга ненавидели) тут волей не волей задумаешься о еврейском заговоре)
abaika95: как тебя научить? Для этого хотябы мозг нужен
Гляньте! Он думает, что у него ума-палата! Нук, сморозь ченить, чтобы оценить глубину и консистенцию! Цитата:
abaika95: убогости) На Украине марши бандеровцев В России марши детей с выкриками "с нами Босх" На Украине выбрали клоуна президентом
Че так скромно!? Давай уже в одну миску! Тогда уже, по твоему, и мусульмане, говоря "Аллах Акбар", и индийцы чей символ фашисты использовали в виде свастики. Латиницы, на которой писали фашисты, на которую ты переходишь. Все ж фашизм, тогда, по твоему? Цитата:
abaika95: А так посмотреть
На себя, прежде посмотри! Как ты тут строя из себя святую простоту, подливаешь масло, разжигаешь и провоцируешь. Цитата:
abaika95: выкриками "с нами Босх"
Менказакпен, да? Твой "Босх" это мосх твоего фюрера. Своего то- нет. И без разрешения которого, ты тут даже тявкнуть не смеешь.
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением редакции...
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