Отправлено: - 22:38

Два элитных дома строят в 150 м от детской областной больницы в Костанае



Два "элитных" дома строят в 150 м от детской областной больницы в Костанае



[Исправлено: Coopidon, 19.05.2021 - 22:51]

Цитата:Я так понял, что журналист просто не вставил кавычки...Цитата:Рс А я так понял, что ВЧКашка уже приняла пол-литра боярышника.На один глаз. И ещё столько же-на другой.Есть же причина, почему она такая неадекватная...Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции