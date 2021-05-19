«Землю продали давно» - Два элитных дома строят в 150 м от детской областной больницы в Костанае
Отправлено: 19.05.21 - 15:43
Капитальный ремонт больницы начали в январе 2020 года и должны завершить в июле 2021-го. Но уже сейчас ясно, что в срок подрядчик не уложится. Связано ли это со строительством жилых домов? Читать новость
Могу прованговаь. Нахождение законно т.к. ни в одном нормативе нет запрета на близкое нахождение. А территрия такая большая была т.к. философия лечения отличается от советской. Раньше там что было - типа площадки для прогулок выздаравливающих стационара (раньше лежали неделями). Теперь начал ходить - пшел вон, домой долечиваться
На краю земли,на территории больницы и "элитные дома" Вы ещё рядом с туб диспансером постройте свои элиты На башке скоро строить будете,степи же мало в Казахстане. Элитный дом-это паркинг под домом,большая дворовая и детская территория и парковая зона. Но точно не больница и не окраина КЖБИ,с бомжами на дачах.
Сабыр: Элитный дом-это паркинг под домом,большая дворовая и детская территория и парковая зона.
Ну, во-первых, по СП РК 3.02-101-2012* (Жилые здания) классификации "элитного" вообще нет. Но можно подразумевать что это 1 и 2 класс жилья. Они отличаются площадью комнат, количеством парковочных мест на 1 квартиру, отделкой, количеством сан.узлов в одной квартире, наличием автоматизированных систем управления, площадью кухни, высотой потолков, количеством балконов в квартире, обеспечением систем безопасности (для 1 и 2 классов предусмотрен, в числе прочего, консьерж).
Два элитных дома строят в 150 м от детской областной больницы в Костанае
Я так понял, что журналист просто не вставил кавычки...
Цитата:
Два "элитных" дома строят в 150 м от детской областной больницы в Костанае
Рс А я так понял, что ВЧКашка уже приняла пол-литра боярышника.На один глаз. И ещё столько же-на другой. Есть же причина, почему она такая неадекватная... Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции
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