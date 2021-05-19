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≡ «Землю продали давно» - Два элитных дома строят в 150 м от детской областной больницы в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41545
«Землю продали давно» - Два элитных дома строят в 150 м от детской областной больницы в Костанае
Отправлено: 19.05.21 - 15:43
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Капитальный ремонт больницы начали в январе 2020 года и должны завершить в июле 2021-го. Но уже сейчас ясно, что в срок подрядчик не уложится. Связано ли это со строительством жилых домов?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
186
Re: «Землю продали давно» - Два элитных дома строят в 150 м от...
Отправлено: 19.05.21 - 15:43
#1
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Могу прованговаь. Нахождение законно т.к. ни в одном нормативе нет запрета на близкое нахождение. А территрия такая большая была т.к. философия лечения отличается от советской. Раньше там что было - типа площадки для прогулок выздаравливающих стационара (раньше лежали неделями). Теперь начал ходить - пшел вон, домой долечиваться
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
583
Re: «Землю продали давно» - Два элитных дома строят в 150 м от...
Отправлено: 19.05.21 - 16:06
#2
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На краю земли,на территории больницы и "элитные дома" :lol: Вы ещё рядом с туб диспансером постройте свои элиты :lol: На башке скоро строить будете,степи же мало в Казахстане. Элитный дом-это паркинг под домом,большая дворовая и детская территория и парковая зона. Но точно не больница и не окраина КЖБИ,с бомжами на дачах.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13973
Re: «Землю продали давно» - Два элитных дома строят в 150 м от...
Отправлено: 19.05.21 - 18:03
#3
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Цитата:
Сабыр:
Элитный дом-это паркинг под домом,большая дворовая и детская территория и парковая зона.

Ну, во-первых, по СП РК 3.02-101-2012* (Жилые здания) классификации "элитного" вообще нет. Но можно подразумевать что это 1 и 2 класс жилья. Они отличаются площадью комнат, количеством парковочных мест на 1 квартиру, отделкой, количеством сан.узлов в одной квартире, наличием автоматизированных систем управления, площадью кухни, высотой потолков, количеством балконов в квартире, обеспечением систем безопасности (для 1 и 2 классов предусмотрен, в числе прочего, консьерж).
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2359
Re: «Землю продали давно» - Два элитных дома строят в 150 м от...
Отправлено: 19.05.21 - 20:06
#4
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На месте спорткомплекса СШ №30 в п. Амангельды идет строительство какого-то здания. Это нормально, али как?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4642
Re: «Землю продали давно» - Два элитных дома строят в 150 м от...
Отправлено: 19.05.21 - 22:06
#5
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Просто удивительно, как будто земли мало, впритык к больнице. Что самое интересное, все делают вид что ничего не знают, а вдруг жителями этого элитного жилья окажутся эти самые персоны
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
339
Re: «Землю продали давно» - Два элитных дома строят в 150 м от...
Отправлено: 19.05.21 - 22:37
#6
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Цитата:
14 мая «НГ» отправила запрос акиму Костаная Кайрату Ахметову - о том, почему землю на территории объекта здравоохранения продали частнику, и законно ли

Источник:


Как может ответить Кайрат Ахметов за те дела, которые натворил в своё время Святой Серий Чудотворец Кулагин, Сергей Витальевич (март 2004 — январь 2012)?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1076
«Землю продали давно» - Два элитных дома строят в 150 м от детской областной больницы в Костанае
Отправлено: 19.05.21 - 22:38
#7
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Цитата:
Два элитных дома строят в 150 м от детской областной больницы в Костанае

Я так понял, что журналист просто не вставил кавычки...

Цитата:
Два "элитных" дома строят в 150 м от детской областной больницы в Костанае

:-o
Рс А я так понял, что ВЧКашка уже приняла пол-литра боярышника.На один глаз. И ещё столько же-на другой.
Есть же причина, почему она такая неадекватная...
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции
8-)

[Исправлено: Coopidon, 19.05.2021 - 22:51]
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