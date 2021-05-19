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≡ Депутаты предлагают защищать граждан от мошенников с помощью добровольного запрета на открытие кредитов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41545
Депутаты предлагают защищать граждан от мошенников с помощью добровольного запрета на открытие кредитов
Отправлено: 19.05.21 - 19:09
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Это означает, что человек не будет платить по оформленным на него кредитам, если заранее предупредил, что не намерен получать займы.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7902
Re: Депутаты предлагают защищать граждан от мошенников с помощью...
Отправлено: 19.05.21 - 19:09
#1
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По моему там всё элемментарно,сделайте в egov кнопку вкл,выкл кредит.
И по умолчанию сразу всем выставить запрет.
Нужен кредит ,зашёл в ЛК,нажал на вкл,выставил период активности,получил деньги,нажал на выкл,если забыл то через время само закроется.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10360
Депутаты предлагают защищать граждан от мошенников с помощью добровольного запрета на открытие кредитов
Отправлено: 19.05.21 - 20:03
#2
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Цитата:
Добринцофф:
По моему там всё элемментарно,сделайте в egov кнопку вкл,выкл кредит. И по умолчанию сразу всем выставить запрет. Нужен кредит ,зашёл в ЛК,нажал на вкл,выставил период активности,получил деньги,нажал на выкл,если забыл то через время само закроется.

Тогда мошенники первым делом будут просить зайти в iegova поменять выкл на вкл :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6931
Депутаты предлагают защищать граждан от мошенников с помощью добровольного запрета на открытие кредитов
Отправлено: 19.05.21 - 20:15
#3
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А ввести обязательную идентификацию не судьба?
В своём банке имея онлайн банкинг вообще проблем не должно быть.
Хочешь в другом, проходи идентификацию. Способы и возможности различные.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4642
Re: Депутаты предлагают защищать граждан от мошенников с помощью...
Отправлено: 19.05.21 - 22:01
#4
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А если проследить куда приведет полученный кредит, возможно получателя можно за уши притянуть.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1076
Re: Депутаты предлагают защищать граждан от мошенников с помощью...
Отправлено: 19.05.21 - 22:30
#5
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Цитата:
Это означает, что человек не будет платить по оформленным на него кредитам, если заранее предупредил, что не намерен получать займы, передает

Гениально!
А потом, если человек на думает брать кредит?
Бред.
Это все от безнаказанности банкиров и мко.
Всего и нужно внести в закон мааааленьку, поправочку. О том, что если банкиры выдали кредит мошеннику, то человеку-чьи данные использовали мошенники, автоматически выплачивается двукратную сумму кредита, плюс, если он понес моральные и материальные потери, то и их!
Увидите сразу, количество мошенников резко пойдут на спад.
Мало того банкиры будут заинтересованы вычислять мошенников.
Цитата:
сайлау курманов:
А если проследить куда приведет полученный кредит, возможно получателя можно за уши притянуть.

Напомнило как в случаях краж телефонов, никто-ничего не может сделать.
Хотя эти же телефоны с другими симками благополучно используется на соседней улице.
И оператор сотовой связи видел это и знал.
Но! Ничего не мог поделать....
:lol:
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