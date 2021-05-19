Re: Депутаты предлагают защищать граждан от мошенников с помощью...

Отправлено: - 19:09

По моему там всё элемментарно,сделайте в egov кнопку вкл,выкл кредит.

И по умолчанию сразу всем выставить запрет.

Нужен кредит ,зашёл в ЛК,нажал на вкл,выставил период активности,получил деньги,нажал на выкл,если забыл то через время само закроется.