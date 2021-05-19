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≡ Депутаты предлагают защищать граждан от мошенников с помощью добровольного запрета на открытие кредитов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41544
Депутаты предлагают защищать граждан от мошенников с помощью добровольного запрета на открытие кредитов
Отправлено: 19.05.21 - 19:09
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Это означает, что человек не будет платить по оформленным на него кредитам, если заранее предупредил, что не намерен получать займы.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7902
Re: Депутаты предлагают защищать граждан от мошенников с помощью...
Отправлено: 19.05.21 - 19:09
#1
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По моему там всё элемментарно,сделайте в egov кнопку вкл,выкл кредит.
И по умолчанию сразу всем выставить запрет.
Нужен кредит ,зашёл в ЛК,нажал на вкл,выставил период активности,получил деньги,нажал на выкл,если забыл то через время само закроется.
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