Отправлено: - 12:54

Добринцофф:

Надо глубоко смотреть, а не то, что вы думаете! Я глубоко смотрю, вы понимаете?

Цитата:Ну может на русском языке человек хуже изъясняется чем на государственномА т.к.нарушитель и журналисты по всей видимости не знают гос языка вот и пришлось вести суд на русском)