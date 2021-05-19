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«Землю продали давно» - Два элитных дома строят в 150 м от детской областной больницы в Костанае
«Землю продали давно» - Два элитных дома строят в 150 м от детской областной больницы в Костанае
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