Отправлено: - 18:03

Сабыр:

Элитный дом-это паркинг под домом,большая дворовая и детская территория и парковая зона.

Цитата:Ну, во-первых, по СП РК 3.02-101-2012* (Жилые здания) классификации "элитного" вообще нет. Но можно подразумевать что это 1 и 2 класс жилья. Они отличаются площадью комнат, количеством парковочных мест на 1 квартиру, отделкой, количеством сан.узлов в одной квартире, наличием автоматизированных систем управления, площадью кухни, высотой потолков, количеством балконов в квартире, обеспечением систем безопасности (для 1 и 2 классов предусмотрен, в числе прочего, консьерж).